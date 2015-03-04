Robaron, pero al escapar en una moto chocaron y fueron detenidos

Dos delincuentes le robaron la cartera a una mujer, que en el forcejeo cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Los hombres escaparon en una moto pero a las dos cuadras chocaron.

Dos hombres fueron detenidos por la Policía este martes luego de haber asaltado a dos mujeres en Malvín.

Efectivos policiales fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido en Hipólito Yrigoyen y Estanislao López y concurrieron hasta el lugar.

Pero dos cuadras antes de llegar las mujeres avisaron a los agentes que momentos antes dos delincuentes en moto las habían sorprendido y le robaron a una de ellas la cartera. En el forcejeo la mujer cayó al piso y se golpeó la cabeza. Después, los hombres escaparon.

Pero solamente lograron avanzar dos cuadras y chocaron con un taxi. Los dos rapiñeros resultaron lesionados y ahora están a disposición de la Justicia.

Adolescente al Inau por rapiña.

Un joven fue internado en el Inau por rapiña, luego de que un efectivo policial lograra su detención.

Sobre las 11 horas de este lunes, en Francisco Gómez y Husares, Capurro, dos hombres que trabajan repartiendo alimentos para mascotas estaban levantando mercadería en un comercio y fueron abordados por dos desconocidos en moto.

Los delincuentes los amenazaron con armas de fuego y les exigieron el dinero. Pero en ese momento, un funcionario policial perteneciente a la Guardia Republicana se encontraba en el comercio y al darse cuenta de la situación le dio la voz de alto a los rapiñeros.

Uno de los desconocidos le disparó, pero la bala no alcanzó al agente.

Inmediatamente los delincuentes intentaron escapar, pero uno de ellos tropezó y fue alcanzado por el policía, con quien se trabó en lucha.

El adolescente detenido tiene 17 años y se le incautó el dinero robado y también un revólver calibre 32.

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