Robaron otra mutualista: Se llevaron $ 30.000 de la Maternidad del Casmu

Cuatro delincuentes ingresaron al centro asistencial. Durante el escape se les cayó una bolsa con documentos.

Cuatro delincuentes ingresaron a la sección de maternidad del Casmu ubicado en Garibaldi y Juan Ramón Gómez, y robaron aproximadamente $ 30.000, informó Subrayado.

Los hombres, que se trasladaban en un auto rojo, robaron el dinero de una de las cajas registradoras y luego lograron darse a la fuga antes de que llegara la Policía.

En el escape se les cayó una bolsa que tenía documentos de identidad. Los efectivos trabajan con estos datos y otros elementos para investigar lo ocurrido.

La semana pasada ocurrió un caso similar enla mutualista Servicio Médico Integral (SMI, en la antigua sede de Impasa).

En esa oportunidad, también cuatro delincuentes que iban fuertemente armados, ingresaron al centro asistencial y lograron llevarse una remesa de aproximadamente $ 900.000.

Tras robar el botín se subieron a un auto que esperaba en Luis Alberto de Herrara y lograron huir rumbo a la rambla.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

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