Redujeron al guardia de seguridad y robaron un club de Carrasco

Un hombre que se encontraba en la puerta del club fue sorprendido por cuatro delincuentes que le robaron sus pertenencias y lo obligaron a ingresar al lugar. Luego redujeron al guardia de seguridad y lograron romper la caja fuerte.

Cuatro delincuentes armados rapiñaron anoche un club de la zona de Carrasco.

Sobre las 22 horas de ayer un hombre de 57 años se encontraba en su auto estacionado en la puerta del club, esperando a su hijo. En ese momento los delincuentes se acercaron y mediante amenazas con armas de fuego lo obligaron a bajar.

Una vez fuera del auto lo llevaron hacia las oficinas del club y le quitaron sus pertenencias. Redujeron al guardia de seguridad del lugar y también lo llevaron hacia adentro.

Los rapiñeros buscaron la caja fuerte y lograron romperla. Luego escaparon en un auto.

La Policía trabaja para aclarar la rapiña y ubicar a los delincuentes, pero el guardia de seguridad dijo que los hombres tenían el rostro cubierto, lo que dificulta su identificación.



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