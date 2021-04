Wilson Netto advirtió “ilegalidad” en justificación de faltas docentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Se expedirá certificado y artículo 70-10”, anunciaba Fenapes en la convocatoria de talleres y cursos para sus afiliados en 2018. El expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, ya le había advertido dos años antes al gremio que era “ilegal” justificar por esa vía faltas docentes relacionadas a actividades sindicales.

El uso del 70-10 para justificar horas no dictadas de clase quedó al descubierto con el caso de Marcel Slamovitz, dirigente de Fenapes que faltó 250 horas entre 2016 y 2017. El sindicalista fue denunciado por la exdirectora del liceo N° 1 de San José y Jurídica de Secundaria le dio la razón -esto fue por las 140 horas que faltó en 2017. Después que El País publicara la información, el gremio señaló que Slamovitz había dejado el cargo en marzo, luego de que supieran que se abría de vuelta una investigación contra él.

El tema de la justificación de horas estuvo sobre la mesa en el período pasado en el Parlamento, cuando el gremio docente concurrió en 2016 a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados a denunciar una “actitud antisindical” de parte de Netto, de acuerdo a una versión taquigráfica a la que accedió El País. Virginia García Montecoral, en ese momento presidenta de Fenapes, recordó la posición del expresidente del Codicen sobre el 70-10, en una comparecencia al Consejo de Secundaria. Allí, Netto dijo: “Los docentes creen que pueden faltar a clase para resolver temas sindicales. Esto no está aprobado. La licencia sindical está dada todo el año, pero otros actores docentes no pueden faltar por temas gremiales, y solicitan se les reconozca por el 70-10. No está dentro de la legalidad”.

Según la normativa encajan dentro de esta justificación las tareas o servicios especiales encomendados por el Consejo Directivo Central, por los Consejos respectivos o requeridos por otros organismos estatales. Además se aplica en casos de que los profesores sean miembros permanentes de las Asambleas Técnico Docentes.

Consultado por El País acerca de la controversia generada en 2016 por la aplicación 70-10 para justificar faltas de docentes, Netto dijo que “no correspondía” el uso. “Cada sindicato tiene un cupo y presenta un listado de los profesores que van a usufructuar las horas sindicales y eso la administración lo aprueba porque es una norma vigente”, explicó. Comentó que la diferencia surge porque las horas exoneradas por licencia sindical “ya tienen suplente pautado todo el año”, por lo que “los docentes no tienen ninguna dificultad”. Sin embargo, cuando se amparan en el 70-10 los grupos quedan sin clases.

El expresidente del Codicen dijo que Fenapes le planteó que algunos directores de liceos no aprobaban la aplicación del 70-10. “Cuando me dijeron por qué motivo no se los avalaban les dije que era correcto porque no correspondía”, añadió.



Netto dijo que los dirigentes ya tienen horas sindicales “y tienen que manejar su licencia dentro de ese margen”. “Lo que está avalado es la licencia sindical. Después, las actividades gremiales que se quieran tener fuera del horario de trabajo no hay inconveniente”, añadió.

El expresidente del Codicen contó que como le pareció un tema “complejo” pidió una reunión al Consejo de Secundaria “para transmitir que eso no correspondía”. Netto dijo que “no existe convenio firmado” para justificar faltas por actividad sindical. “Lo único que existe es la licencia sindical”, subrayó.



Netto señaló que no estaba en conocimiento de las faltas de Slamovitz, pero dijo que en su momento los docentes que habían faltado por artículo 70-10 “recuperaron las horas” en un acuerdo con los directores.

Pese a que esta discusión se dio en 2016, consta en redes sociales de Fenapes que 2018, cuando Slamovitz era presidente, se promocionó la entrega de los certificados 70-10 por participar de la actividad: “Estado y libertades sindicales”.

Desconocimiento del artículo.

En 2015 Fenapes expresó en el Parlamento preocupación ante lo que entendían como un “desconocimiento del artículo 70-10” de parte de Netto. “Son pocas y tienen que ver con tareas puntuales: la asistencia a una asamblea general de delegados, la realización de alguna comisión en representación del conjunto”, dijo García Montecoral.



La sindicalista dio cuenta que estaban teniendo problemas porque “no se justifican faltas a clase cuando hay reuniones”. “La ubicuidad no existe: o se da la clase o se va a la reunión, y ustedes saben la importancia de las reuniones”, advirtió en alusión a las actividades de corte gremial.

El dirigente de Fenapes José Olivera calificó de “problema muy serio” lo expresado por Netto y argumentó que desde el Poder Ejecutivo se pide formar en salud laboral a los sindicalistas, pero no se les otorgan las horas para eso.