"Victimización simétrica": Da Silva comparó la postura del FA en casos Andrade y Sendic

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Horas después que un informe televisivo señalara que el senador Óscar Andrade no ha regularizado los planos de su casa y que además mantiene deudas de Contribución Inmobiliaria con la Intendencia de Canelones, el senador nacionalista Sebastián Da Silva apuntó contra el Frente Amplio por su reacción ante el episodio.

Da Silva fue consultado este lunes por Telemundo (Canal 12) sobre si la respuesta del Frente Amplio le recuerda al llamado "caso Sendic", referido al exvicepresidente Raúl Sendic que renunció a su cargo en 2017 tras cuestionamientos éticos, y respondió: "Es una victimización simétrica. Es igual. Se victimizaron de la misma forma frente a un error objetivo".

"Si hoy o mañana, yo que hago mucha ruta, viene la (Policía) Caminera y me para por estar excedido de velocidad, yo no puedo decir que me están persiguiendo porque soy un senador del oficialismo (...) tengo que asumirlo y pagar la multa", dijo.



Respecto al episodio que informó "Santo y Seña" (Canal 4) este domingo, y que generó polémica dentro y fuera de la fuerza opositora, Da Silva remarcó: "Nadie va a señalar con el dedo por estar atrasado con algún tributo".

No obstante, criticó a la intendenta de Montevideo por "relativizar" el hecho. "Lo que sí podemos es cuestionar que responsables como la intendenta Carolina Cosse, responsable de que existan no una, sino varias oficinas por las cuales los contribuyentes van y regularizan los planos, lo relativice. Eso es lo complicado", afirmó.