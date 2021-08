"Ladran Sancho...": el respaldo de Cosse a Andrade por irregularidades en obra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, mostró su apoyo al senador frenteamplista Oscar Andrade, en base a los adelantos del informe que emitió el programa Santo y Seña (Canal 4) sobre las deudas que el legislador mantiene con la comuna de Canelones, así como irregularidades en los planos de su casa construida en el balneario San Luis.

"Ladran Sancho…", expresó la jefa comunal a través de su Twitter dos días antes del informe, momento en que diversos integrantes del Frente Amplio se pronunciaron en contra del informe televisivo en base a los adelantos que se emitieron.

Cosse y Andrade participaron juntos de la precandidatura a la Presidencia por el Frente Amplio, junto con Daniel Martínez -quien finalmente resultó electo- y Mario Bergara. Este último también mostró su apoyo al ahora senador y expresó: "#YoBancoAlBoca, compañero de ruta".



El senador Daniel Olesker por su parte llamó "a no ver el programa" y expresó "total solidaridad con Oscar. Su compromiso con la clase trabajadora es claro", dijo.

Total solidaridad con Oscar. Su compromiso con la clase trabajadora es claro. En el marco de un gobierno que va contra los y las trabajadoras distraen y muestran un trabajador que construye con su esfuerzo su casa. El mejor apoyo es no ver el.programa. https://t.co/sYBmTYenCa — Daniel Olesker (@DanielOlesker) August 1, 2021

El diputado Gerardo Núñez también salió a respaldar al senador y expresó: "Desde hace años vienen diciendo que los dirigentes sindicales son todos ricos. Fueron a buscar la mansión de Oscar Andrade y se encontraron con una casa a medio terminar. Tuvieron que reinventar".

Desde hace años vienen diciendo que los dirigentes sindicales son todos ricos.

Fueron a buscar la mansión de @Oandradelallana y se encontraron con una casa a medio terminar.

Tuvieron que reinventar. — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) July 31, 2021

"La moral de los inmorales", dijo por su parte la diputada Bettiana Díaz Rey, también a través de su cuenta de Twitter. "Nos gobiernan partidos con:

Colonos VIP. Candidatos a intendente pagando deudas con intendencias a 15 días de la elección. Dirigentes formalizados por incumplir en créditos millonarios con el BROU. Pero eligen hablar del Boca Andrade", agregó.

Nos gobiernan partidos con:

Colonos VIP.

Candidatos a intendente pagando deudas con intendencias a 15 días de la elección.

Dirigentes formalizados por incumplir en créditos millonarios con el BROU.



Pero eligen hablar del Boca Andrade. La moral de los inmorales. pic.twitter.com/Rk5HGw5q98 — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) July 31, 2021



Este lunes, Andrade hizo referencia a la situación y aseguró que si bien al momento no ha podido regularizar, su objetivo es pagar las deudas que mantiene.



"La deuda la tengo que pagar. Ahora, no me digan que se va a fundir la intendencia por unos pesos en un terreno", expresó en declaraciones al programa radial "Las cosas en su sitio" (Radio Sarandí).



"Hace un año y medio que soy senador y todavía no pude regularizar. Sí pagué un montón de deudas que tenía", agregó.

En el programa se presentaron documentos en los que se informa que la obra para realizar la casa nunca fue registrada en el Banco de Previsión Social (BPS) y que además el predio está registrado como baldío.