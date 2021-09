"No veo que vayan a lograr nada", dijo Manini sobre paro y Pereira respondió: "Entiende poco"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Guido Manini Ríos dijo que no ve que “vayan a lograr absolutamente nada” con el paro general de 24 horas convocado para este miércoles por el Pit-Cnt, y agregó que, con esta medida, lo “único que se hace es retrasar todo el movimiento del país”.

A esta afirmación respondió el presidente de la central sindical, al ser consultado durante una entrevista con "Punto de Encuentro" (Radio Universal). "Entiende poco Manini, pero lo entiendo, todavía no pudo aclarar dónde están los desaparecidos y fue comandante en jefe del Ejército", expresó.



Este martes, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, consideró que este paro "tiene mucho más que ver con la coyuntura política que con las reivindicaciones".



Respecto a los dichos de Delgado, Manini respondió: “A mí no me cabe dudas que esto es político. Yo no le veo que vayan a lograr absolutamente nada con este paro, lo saben. Lo único que se busca acá es movilizar gente que la necesitan para sus finalidades políticas”.



“Para mí, hoy lo único que se hace es retrasar todo el movimiento del país, de dejar guises y profesores, gente que quiere trabajar sin medios de llegar al trabajo. En definitiva, no le veo que puedan tener nada positivo, más allá de los propios interesados políticamente en agitar las aguas para generar un ambiente de confrontación que no debería haberlo a esta altura del partido”, dijo este miércoles en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).



Pereira también hizo referencia a esta afirmación y aseguró: “Todos los paros son políticos. Descubrieron América (en referencia a autoridades de gobierno). Quieren discutir algo absurdo”, sostuvo.



Al ser consultado sobre qué opinaba respecto a la posible candidatura de Fernando Pereira para la presidencia del Frente Amplio, Manini respondió: “No veo que haya diferencias con cualquiera de los otros candidatos a presidir el Frente Amplio que están en la vuelta. Algunos con más, otros con menos actividad sindical o de movilización, pero más o menos todos tienen ese perfil. Me parece que es lógico, porque en definitiva, el FA y la central sindical arrancó desde hace muchísimo tiempo como una sola cosa”.

Paro y escuelas



Manini también fue cuestionado acerca de una posible solución para atender la alimentación escolar durante los días de paro, y expresó: “Habría que tener una especie de servicio de emergencia, como tienen los ómnibus, para darle de comer a los niños, que creo que es de las cosas que más nos duelen a todos que ocurran un día de paro”.



El senador también se refirió a las medidas tomadas por los sindicatos, de no querer brindar guardias gremiales durante los días de paro, y dijo: “Los sindicatos demuestran con eso una total irresponsabilidad y una total falta de sensibilidad con los más humildes”. “Es una gran ironía todo esto”, concluyó.