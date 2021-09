Delgado se mostró "preocupado" por impacto que pueda tener el paro en escolares y vacunación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se mostró "preocupado" por el paro general convocado por el Pit-Cnt para este miércoles, que consideró "tiene mucho más que ver con la coyuntura política que con las reivindicaciones".

En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), el jerarca fue consultado sobre si lo considera un paro político, y aseguró: "Tiene características mucho más políticas. Si uno ve la plataforma habla por sí sola".

Consultado respecto a si está preocupado por la influencia del paro general en la vacunación anticovid y la alimentación escolar, respondió: "Ojalá que ningún uruguayo que quiera vacunarse quede sin hacerlo por el paro".



Y sobre los comedores escolares, acotó: "La verdad sí, me preocupa. Si uno ve la plataforma del paro -que tienen todo derecho a hacerlo- me parece que tiene mucho más que ver con la coyuntura política que con las reivindicaciones".



"Me preocupa el tema de los docentes, dejar otra vez a los gurises sin clases. Es un momento complejo porque venimos de un año muy castigado en eso, donde la prioridad tiene que ser los niños. Y el tema de la alimentación también (preocupa)", agregó Delgado.

Por su parte, el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se mostró crítico con los dichos del ministro de Educación, Pablo Da Silveira, quien este lunes había lamentado los "costos sociales" de la medida, y reclamó "un poco más de sensibilidad" a los sindicatos de la educación.



"A esta altura creo que muchas autoridades utilizan esta cuestión de la alimentación escolar para poner al movimiento sindical de chivo expiatorio, porque además presienten y saben que va a hacer una enorme movilización", declaró Abdala en rueda de prensa consignada por Radio Universal.



"Nos gustaría que el Poder Ejecutivo en vez de criticar de modo antidemocrático una acción que está en el marco de la Constitución de la República, y que es de huelga y movilización de los trabajadores, se dedicara a resolver los problemas del país", añadió el alto dirigente del Pit-Cnt.