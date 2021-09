ANEP pidió guardia gremial “mínima” por comedores en paro general; sindicato "no analiza" esa posibilidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De cara a un nuevo paro general, el 15 de setiembre, autoridades de la educación le solicitaron a la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) que mantenga una guardia gremial "mínima" para atender la alimentación escolar, dijo a El País el presidente del Codicen, Robert Silva. Sin embargo, desde el sindicato se indicó que "no analizan" esta posibilidad por el momento y reiteran su propuesta de que para ese día se disponga de tickets de alimentación.

Silva dijo que la Dirección General de Primaria solicitó el viernes pasado la guardia gremial "para no afectar la alimentación de niños" con un "menú de emergencia". Para definir este tema se fijó para este viernes una reunión bipartita.

"El pedido de la ANEP es para que la guardia gremial abra la escuela, en el caso de que no vaya a concurrir nadie, y nosotros encargar un menú especial para repartir. Incluso no estamos pidiendo que se elabore comida, en el caso que haya comedor tradicional", señaló el jerarca, y aclaró que no piden guardia gremial de cocineros ni de auxiliares.



Silva apuntó que "se está pidiendo lo mínimo, que es la posibilidad de que todos los centros estén abiertos, y en aquellos en los que no vaya a funcionar el comedor brindar menú de emergencia".



"Aspiramos a que se acceda porque no tenemos mecanismo de saber qué centro educativo va a estar abierto o cerrado, porque la FUM se niega a informar", reconoció el presidente del Codicen.



Consultada sobre si van a acceder a las guardias gremiales, Gabriela Arbeleche, integrante del secretariado ejecutivo de FUM-TEP, dijo a El País que el sindicato "no está analizando" esa posibilidad. Plantean que "en casos de emergencia", como un paro o feriado" se entregue al niño un ticket de alimentación o una prestación de BPS que "es algo que ya se ha instrumentado".



"Es impensable que, si se sabe con más de 15 días de anticipación (que hay paro) se diga públicamente que no se puede hacer, porque eso no es así", remarcó.

En respuesta a esta postura del sindicato, Silva apuntó: "No podemos instrumentar porque no tenemos reparto de tickets". Además puntualizó que hay una valoración "muy negativa" de esta herramienta, así como del "escaso impacto" que tiene respecto a la alimentación de los niños.



Respecto a si FUM-TEP no accede al pedido de la guardia gremial solicitada y a que niños quedarán sin alimentación, Silva respondió: "Esperemos que se acceda porque es el mecanismo con el cual nosotros podemos brindar, porque la alimentación es un servicio esencial".



El presidente del Codicen llamó a "sumar esfuerzos", y que todas las partes "cedan" para "poder encontrar una solución".

FUM-TEP consulta a filiales si paran el miércoles

Por estas horas, el sindicato está consultando a las filiales si adhieren o no al paro general del próximo miércoles. "No hay definición al respecto", dijo a El País la secretaria general FUM TEP, Elbia Pereira, quien estimó que a última hora del viernes se tendrá una definición.



"En el paro anterior se lo anticipamos a la dirección general de Primaria el hecho de la utilización de tickets de alimentación y en esta ocasión estamos en la misma dirección", expresó Pereira.



La dirigente sindical, remarcó: "Los comedores escolares forman parte de la propuesta educativa. Si hay paro ese día, hay paro de actividades directamente relacionadas con la función docente. No hay función docente pedagógica ese día, por lo cual, tampoco hay comedores".



Por otro lado, desde FUM-TEP plantearon el viernes pasado a la dirección general de Primaria integrar una "comisión de análisis de cómo atender la alimentación de los niños que lo necesitan en los 185 días que no comen en la escuela", señaló Gabriela Arbeleche.