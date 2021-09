Arbeleche por paro: "Si algo se ha hecho es proteger a las personas y a las empresas más vulnerables"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La central sindical Pit-Cnt convocó un paro general que se realizará mañana miércoles para reclamar "soluciones" al gobierno en materia de "trabajo, salud, en defensa de la educación pública, vivienda digna, salario, defensa de las empresas públicas y contra el hambre". Frente a esta medida la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, señaló: "Si algo se ha hecho es proteger a las personas más vulnerables y a las empresas más vulnerables".

"La respuesta la estamos dando desde el 13 de marzo (de 2020) que hubo una pandemia y se dio una respuesta firme de entrada, justamente pensando en los menos privilegiados", expresó la jerarca en diálogo con "Las cosas en su sitio" (Radio Sarandí).



De todas maneras la ministra explicó que "felizmente" se vive en una democracia" y por tanto la medida de parar que se llevará adelante mañana "es un instrumento absolutamente válido", dijo y agregó: "Pero la respuesta la estamos dando desde el día uno".

Con respecto a las críticas que llegan desde la oposición por la política de ahorro del Gobierno, Arbeleche indicó: "Acá lo que pasó el año pasado fue romper con una lógica de política económica que tuvimos durante los últimos 15 años".



"Acá se necesitaba o no, pero se gastaba más y se recurría al aumento de impuestos. Esta administración comienza con una situación fiscal débil, frágil, a los 13 días de asumidos viene una pandemia, se da una tremenda respuesta en términos de apoyo a los sectores más vulnerables y no se aumentaron los impuestos", aseguró.



La secretaria de Estado dijo que "justamente como se ahorraron, como se fue eficiente en algunos aspesctos del gobierno es que se pudo no aumentar impuestos". Entonces, cuestionó, "la pregunta sería ¿qué hubiera hecho el exministro de Economía, aumentar impuestos como lo hizo a lo largo de estos años?", preguntó.



"El compromiso de este gobierno era no aumentar impuestos y no se aumentaron. A veces, como no nos damos cuenta de las cosas que no pasan no lo valoramos. Pero acá hubo un compromiso que a pesar de que vino la pandemia se mantuvo, es un quiebre en materia de política económica", consideró.

El último paro general se realizó el 17 de junio en base a los mismos reclamos. En esta oportunidad tanto el sindicato de transporte como la Federación Médica del Interior anunciaron que no suspenderán sus actividades.