Impulsan a Fernando Pereira para presidir el Frente Amplio

Banderas, banderines y hasta cupcakes de colores rojo, azul y blanco indicaban una nueva celebración del día del comité de base, como cada 25 de agosto. El acento estuvo puesto en la campaña contra la ley de urgente consideración y en las elecciones del Frente Amplio. En cuanto a estas, se reinstaló el nombre del presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, como posible candidato.

A pleno mediodía, un grupo de militantes esperaba sobre avenida Libertador (frente al Comité Aguada) para escuchar a Gonzalo Civila y luego a Carolina Cosse. Sobre la una de la tarde llegó Pereira, acompañado de su esposa Adriana, para hablar “como frenteamplista”. Según supo El País, en las últimas horas un grupo de dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), del Partido Comunista y de Fuerza Renovadora (sector liderado por Mario Bergara) le plantearon a Pereira ser uno de los presidenciables del FA.



“Recibí la consulta, igual que cuando lo de la intendencia (su nombre ya había sonado como candidato a la comuna capitalina), que lo pensé y respondí que no. Ahora surge esta responsabilidad que es un honor para cualquiera, porque nunca renegué de mi condición de frenteamplista de base”, dijo Pereira a El País. Afirmó que cuando se realice “una propuesta concreta y formal” analizará qué hacer junto con su familia y el movimiento sindical. En esta oportunidad no fue el expresidente José Mujica, el que llamó a Pereira directamente, pero ambos mantienen una relación de cercanía.

En una entrevista con El País a fines de julio, Pereira reconoció que estaría en el Pit-Cnt “un tiempo acotado” y que si le propusieran “hoy” ser candidato del FA, “diría que no”. Aunque agregó: “No lo descarto, valoro la política”.



La dificultad, para algunos, es que Pereira tenga que abandonar la central sindical justo en medio de la campaña por el referéndum contra la LUC, que se realizaría entre marzo y abril del 2022.



En un discurso al aire libre, Pereira dijo que “la batalla está por ganarse”, porque hay “cientos de votantes de los partidos tradicionales que dicen: ‘me sumo a derogar la LUC’”. Y señaló que “esto no se lauda en debates televisivos”, sino “en el mano a mano”.

Consultado sobre la posible candidatura de Pereira, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, contestó a El País: “Me encanta, pero como me encantan otros”. Y agregó: “La cualidad antes que nada es de ser articulador, zurcidor o zurcidora”.



Minutos antes de que llegara Pereira al comité, Civila (candidato a presidir el FA) se fotografió con Cosse y Andrade. Al ser consultada sobre su respaldo a Civila, la intendenta respondió a El País: “Es un excelente compañero, pero eso lo tiene que definir el FA”.

En el comité Aguada coincidieron el senador Óscar Andrade, la intendenta Carolina Cosse y el diputado Gonzalo Civila. Foto: Estefanía Leal

A la cancha.

La LUC fue ayer el hilo conductor de todos los discursos y los dos intendentes, y posibles candidatos presidenciales, Cosse y Orsi, confirmaron que harán campaña.



“Creo que la LUC le hace daño a la democracia, como uruguaya y como frenteamplista me voy a sumar”, aseguró la intendenta. En su discurso, hizo hincapié en la necesidad de preguntarse: “¿Cuál es el futuro que queremos?”. Y continuó citando al expresidente Tabaré Vázquez: “Yo quiero un futuro donde ser viejo no sea un castigo y ser joven no sea un delito”.

“Estamos obligados a hacer campaña contra la LUC. Es un compromiso ético, político y es una convicción”, dijo Orsi a El País. En su discurso en el comité Artigas Cáceres de Belvedere, el intendente reconoció que “si hubiera jugado una apuesta, o dos o tres, a cómo nos iba a ir con las firmas, las perdía todas. Me equivoqué”. Y llamó “a salir a la cancha para ganar” el referéndum.

A primera hora, en la plaza Goes, Andrade hizo una fuerte crítica al gobierno de Luis Lacalle Pou, al indicar que “el Uruguay no se resigna a que se recorten derechos de trabajadores y a que se mercantilice el derecho a la vivienda”.



Según dijo, “cada medida neoliberal que toma el gobierno ayuda a reivindicar el FA”. “No hicimos todo lo que teníamos que hacer con respecto a la vivienda, pero llegan estos y recortan presupuesto. No hicimos todo lo que teníamos que hacer con respecto a la educación, pero llegan y cierran cursos, rebajan salarios, recortan becas”, prosiguió.

Carolina Cosse en el día del comité de base. Foto: Estefanía Leal

En la misma lógica, Andrade señaló: “Ojalá trataran los neoliberales al salario con el mismo amor que tratan a la nafta” (en referencia a las subas de combustible), lo que generó risas. Y agregó que “gobiernan mal”, la prueba es que “cae un ministro detrás del otro”.