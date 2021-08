Mujica celebró el Día del Comité de Base y dijo: "No se convence con odio, con bofetada y aplastamiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica envió un mensaje a la militancia a raíz de conmemorarse el Día del Comité de Base en el que planteó que "no se convence con odio, con bofetada y aplastamiento" sino "demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser".

El mensaje fue difundido a través de YouTube y redes sociales por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y allí Mujica se excusó de no participar en los festejos porque "las condiciones son negativas para un viejo".

Mujica afirmó a los militantes que "en las horas de triunfo y en las horas de derrota han mantenido la velita prendida de la esperanza y han demostrado que en esta causa de juntar firmas para enfrentar un proyecto, que en el fondo es negativo para el reparto de los bienes y la esperanza de las grandes mayorías del país, han demostrado una firmeza que todos nosotros tenemos que grabar en nuestra mente como una página inolvidable de nuestra historia". La referencia era a la junta de firmas para promover el referéndum de la Ley de Urgente Consideración.

"Más de una vez he dicho que ningún cordero se salvó balando, pero las luchas sociales y políticas no pagan al contado, pagan a crédito", añadió el expresidente. Y en ese sentido dijo que "muchas veces nuestros esfuerzos parecen que son interminables y que no recogen frutos y cuesta mucho madurar esos frutos de la siembra de nuestros esfuerzos, pero así ha sido siempre la condición humana. Lo que han sido mejoras sociales, políticas, laborales, los reconocimientos de los mínimos derechos humanos siempre fueron el logro de gente que luchó, luchó y luchó y sembró y sembró. Muchas veces se le fue la vida y el objetivo se logró".

Mujica agradeció a los militantes "por estar" e insistió: "Recuerden que no están todos los que son; que faltan mucho que no están y son y ni siquiera lo saben, y están en las entrañas del pueblo y hay que buscarlos".



Asimismo dijo: "Al que está en cualquier partido no hay que odiar, hay que educar y tener la paciencia de la gota de agua: no se convence con odio, con bofetada y aplastamiento, se convence demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser".