Vega dijo que Raffo fue "muy valiente" ante pedradas y ahora analiza votarla

César Vega, diputado por el PERI (Partido Ecologista Radical Intransigente), destacó la actitud que tuvo Laura Raffo, candidata por la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo (IMM), que ayer recibió pedradas mientras daba una conferencia de prensa tras la recorrida por el asentamiento Aquiles Lanza y se mantuvo hablando con los medios pese a los cascotes que caían a su alrededor.

"La reacción de Laura Raffo fue muy valiente. Hay que aguantar ahí", remarcó Vega en diálogo con "Todo pasa" (Océano).

El diputado, que aseguró que tenía pensado votar en blanco en las próximas elecciones de mayo, reconoció que "después de esa actitud estoy pensando en votarla".



Como condición, puso: "Si sigue en la misma línea y no se olvida de los pobres. Eso fue lo que hizo el Frente Amplio: se olvidó de los pobres de Montevideo".

Por otra parte el líder del PERI, partido que decidió no integrar la coalición multicolor, señaló que va a "hacer todo lo posible para que a este gobierno le vaya bárbaro, siempre que tenga que ver con lo mío".



"Si es para seguir endeudándose, para eso que no cuenten conmigo. Se los digo desde allá", aclaró.



También contó que en los próximos días mantendrá reuniones con el presidente electo Luis Lacalle Pou y también con su esposa, Lorena Ponce de León.



Sobre la salida del Frente Amplio tras 15 años en el poder, analizó: "La izquierda tenía que ganar, pero para otra cosa. No para esto que hizo que fue tan parecido o peor que la derecha, que la gente dijo: 'voto a Lacalle y listo' (...) Si hacen bien las cosas en estos cinco años gobernarán muchos más y si lo hacen mal, no lo harán nunca más".



"La izquierda está muerta y lo merece", agregó.



Consultado sobre el proyecto de ley de urgente consideración impulsado por Lacalle Pou, criticó que "se les fue un poco la mano al tratamiento a los menores" porque las penas "serían más rudas que para los mayores".