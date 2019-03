Valenti: "El Partido Independiente quería convencernos de votar al Partido Nacional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“El Partido Independiente con esta acción ha demostrado algo que estaba ocultando y lo decía subrepticiamente: el centro de su proyecto político es llegar a después del mes de octubre y votar el Partido Nacional", expresó el exdirigente frenteamplista Esteban Valenti a El País luego del anuncio del Partido Independiente de que dejaría La Alternativa.

Valenti dijo que el Partido Independiente les quería "imponer" al resto de los integrantes de La Alternativa que mantuvieran el silencio hasta las elecciones para luego "convencerlos a votar al Partido Nacional".



La alianza de centro izquierda era formada por Pablo Mieres, el exdiputado colorado Fernando Amado, los publicistas Esteban Valenti y Selva Andreoli y el excolorado José Franzini Batlle. Valenti expresó que esta ruptura "fomenta una vez más el descreimiento en la política y el repudio a la política, que para alguna gente solo sirve para los cargos”.



“Como el poder del PI está encima de todo, incluso de los principios, decidieron romper un proyecto que era de principios. Esa es la cruda realidad", dijo Valenti.

Selva Andreoli. Foto: Marcelo Bonjour

La decisión del Partido Independiente de abandonar la alianza se produjo luego de que Andreoli dijera que no votaría a la oposición en un balotaje.



“Ellos no podían soportar que nosotros libremente decidiéramos dar libertad de acción a los integrantes de Navegantes y personalmente Selva y yo decir que no vamos a votar al Partido Nacional. Somos de izquierda. No votamos al actual Frente Amplio, porque tampoco es de izquierda”, expresó Valenti.



“Yo cuando empiece a decir por qué no voto al FA y al PN lo voy a explicar: los desastres de los gobiernos blancos, colorados y frenteamplistas. Callarse era una deshonestidad con la gente. ¿Qué va a pasar después del 27 de octubre?”, se preguntó Valenti.



Iván Posada, diputado por el Partido Independiente, le contestó a Valenti a través de su cuenta de Twitter: "Sólo te queríamos convencer de que cumplieras con tu palabra, porque el partido por el cambio se juega en octubre. Después, sólo después, cuando realmente nuestro pronunciamiento importa, definirnos".