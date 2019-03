Crisis en La Alternativa tras dichos de Andreoli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es el único partido que tiene una fórmula para las elecciones de octubre, que fue presentada el martes 19 en la Intendencia de Montevideo. Apenas una semana más tarde la dupla de La Alternativa, integrada por Pablo Mieres y Selva Andreoli, se encuentra en un momento de crisis, al igual que la propia alianza que nació en noviembre pasado.

Y todo por unas inesperadas declaraciones en el programa Desayunos Informales de canal 12. Allí el periodista Juanchie Hounie le preguntó este lunes a Andreoli si en un eventual balotaje podría apoyar una opción que no sea el Frente Amplio. A su lado estaba Mieres. Ella hizo que no con la cabeza y contestó: “En mi caso personal no. Estoy hablando personal”. Y luego aclaró que no hablaba en nombre del grupo Navegantes -que lidera junto a su marido Esteban Valenti-, ni de La Alternativa, la coalición junto al Partido Independiente, Unir de Fernando Amado y Avanza Uruguay de José Franzini Batlle.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar: todo parecía indicar que Andreoli dejaba claro que votaría al Frente Amplio en la segunda vuelta.

Andreoli viajó a Cerro Largo. Estaba en camino cuando sonó su teléfono: del otro lado Mieres le recriminó por esa respuesta que violaba un acuerdo que habían establecido de no hablar de la segunda vuelta hasta la elección nacional del domingo 27 de octubre.

“Mirá, ya sabés mi postura”, le respondió ella. Y le contó que lo que había querido decir es que no votaría a los partidos tradicionales, pero no había afirmado que votaría al Frente. Su voto sería anulado. También le admitió que se equivocó al dar esa respuesta, que violaba el pacto.

“Aclaralo”, le dijo Mieres, según contó a El País la publicista. Así, Andreoli aclaró una y otra vez el lunes en su cuenta de Twitter que no pensaba votar al Frente Amplio ni a los partidos tradicionales. “No es una decisión tomada ni discutida por mi grupo”, escribió.

También cuestionó a la producción de Desayunos Informales por cómo había redactado un tuit difundiendo la entrevista: “Se ha desatado una campaña en redes en base a lo que tituló el programa (…) El titular repite la pregunta del periodista con una conclusión falsa”. Lo cierto es que las aclaraciones de la candidata no convencieron a su compañero de fórmula, que estaba realmente molesto.

El martes, en una entrevista en el programa Fuerte y claro de la radio digital Informarte, declaró que le preocupa “que haya declaraciones unilaterales” y que estaba evaluando la situación. El periodista le preguntó si las declaraciones de Andreoli no cayeron bien, y Mieres respondió: “Por supuesto, hay reglas que hay que mantener”.

El tema fue tratado el martes de noche en una reunión de la mesa ejecutiva del Partido Independiente, donde estuvieron sobre la mesa diferentes opciones ante esta crisis.

¿Es posible que se rompa la fórmula anunciada hace una semana? Mieres no quiso responderlo ante una consulta de El País, pero afirmó que toda la situación está “en evaluación”.

El diputado Iván Posada dijo que las declaraciones de Andreoli fueron “infelices” y “graves”, por lo que amerita una reflexión interna del Partido Independiente, más allá de la retractación pública de la candidata a vicepresidente. Su compañero Daniel Radío indicó que la reacción general a los dichos de Andreoli fueron de sorpresa en el Partido Independiente pero, más cauto que sus compañeros, dijo que debe evaluarse primero qué es lo mejor para el país y para La Alternativa.

Este domingo se reunirá la convención del partido y es posible que antes de ese día exista una decisión sobre el camino a tomar en el futuro de la relación con Andreoli.