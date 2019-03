El Partido Independiente se retiró de La Alternativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Independiente informó este mediodía que resolvió retirarse de La Alternativa, agrupación que había sido impulsada por el precandidato Pablo Mieres.

La alianza de centro izquierda era formada por Mieres, el exdiputado colorado Fernando Amado, los publicistas Esteban Valenti y Selva Andrioli y el excolorado José Franzini Batlle.

La Convención del Partido se reunió esta mañana en el salón azúl de la Intendencia de Montevideo y resolvió retirarse porque "no se respetó" el acuerdo de no adelantar opinión sobre qué se votaría en un balotage y la no rectificación de Andrioli a sus dichos luego de que dijo que no votaría a la oposición en un balotaje

En un comunicado el Partido Independiente informó que La Alternativa "nació a partir del convencimiento del Partido Independiente de construir una alianza como opción de cambio. Seguros de que la construcción de una nueva opción se cimienta en la confianza además de su honorabilidad, que aquí no está en juego". Pero, agrega: "El Partido Independiente ha mostrado siempre su firme compromiso con este acuerdo, pero siente que no fue correspondido en un tema como es el posicionamiento sobre la 2a vuelta electoral, sobre la cual se había acordado no adelantar opinión por ninguno de los coaligados y Navegantes no respetó".

"Este hecho, sumado a la negativa a una rectificación, cuestiona la viabilidad y solidez de La Alternativa, haciéndola vulnerable ante futuros y seguros desafíos. Por ello creemos que debemos revisar nuestras propias decisiones, aceptando el fracaso de la experiencia emprendida".

En tal sentido, y en atención a lo referido, la CONVENCIÓN NACIONAL del PARTIDO INDEPENDIENTE reunida en Montevideo, el 31 de marzo de 2019, resuelve RETIRARSE de LA ALTERNATIVA. — PartidoIndependiente (@pindependiente) 31 de marzo de 2019

Al retirarse el Partido Independiente, La Alternativa queda sin lema por lo que no podría presentarse a las próximas elecciones.