El 47% de los uruguayos aprueba gestión de Lacalle Pou y 42% la desaprueba, según Cifra

El 47% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, el 11% ni aprueba ni desaprueba o no opina, y el 42% la desaprueba, según la última encuesta de Cifra, difundida este martes en Telemundo (Canal 12).

Según su voto en 2019, el 81% de quienes votaron al Partido Nacional aprueba la gestión del presidente, el 9% ni aprueba ni desaprueba o no opina, y el 10% desaprueba. De quienes votaron a otros socios de la coalición, el 79% aprueba, el 10% ni aprueba ni desaprueba o no opina, y el 11% desaprueba.



En tanto, de los votantes del Frente Amplio, el 13% aprueba, el 10% ni aprueba ni desaprueba o no opina, y el 77% desaprueba.

Entre los votantes del interior, la aprobación es más alta, con 49%, en comparación a los de Montevideo, con 44%. Del interior del país, el 39% desaprueba la gestión del mandatario, mientras que el 46% de los capitalinos lo hacen.



En cuanto a la educación formal, de quienes solo tienen educación Primaria, el 44% aprueba y el 45% desaprueba. De quienes tienen educación secundaria, el 45% aprueba y el 44% desaprueba. En tanto, entre quienes tienen estudios terciarios, el 54% aprueba y el 38% desaprueba la gestión.



En cuanto a la evolución de la aprobación, en febrero de este año la cifra era de 55%, en mayo de 50%, en agosto de 48%, comparado a octubre, donde la aprobación marca un 47%.



Respecto a la desaprobación, en febrero esta era de 34%, en mayo de 40%, en agosto de 38%, y ahora, en octubre, del 42%.



Cifra realizó la encuesta telefónica entre el 20 y el 31 de octubre, a 810 personas de todo el país.