Uruguay sufre críticas de Europa por ser el "nuevo centro mundial del narcotráfico"

El mundo ha puesto sus ojos en Uruguay por la salida de droga por el puerto de Montevideo y el aeropuerto de Carrasco. La situación presiona y el gobierno ha respondido con la adopción de varias medidas. Una de ellas será la elaboración de un nuevo plan nacional de combate al tráfico de estupefacientes y al crimen transfronterizo, donde se fortalece una mesa de análisis del movimiento de contenedores en el puerto montevideano.

Otra medida en la que se trabaja es la adquisición por US$ 3 millones de un nuevo escáner para los contenedores que entran, circulan y salen del puerto capitalino. Asimismo, con US$ 1,5 millones, la División Inteligencia (Divin) de Prefectura montará una base de operaciones para mejorar los controles.



“La idea es reforzar y rediseñar los controles” para no afectar la imagen internacional del país y “sin entorpecer el comercio internacional”, advirtió el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, luego de participar en la reunión de la Comisión de Transparencia y Prevención del Lavado de Activos de la Cámara de Representantes, a requisitoria de la diputada nacionalista Graciela Bianchi.



Sin embargo, en Europa se mira con preocupación al Uruguay, luego de que se incautaron 4.500 kilos de cocaína en el puerto de Hamburgo procedentes de Montevideo y 603 kilos de la misma sustancia en Francia provenientes del aeropuerto de Carrasco. Los respectivos gobiernos comenzaron a indagar la situación de Uruguay. El sitio alemán Deutsche Welle (DW) realizó un informe que define a Uruguay como “el nuevo centro mundial del narcotráfico”.



Chris Dalby, editor gerente de InSight Crime, una red de periodistas con sede en Washington que se especializa en investigar el crimen organizado en América Latina, señaló que Uruguay “no tiene un problema agudo de violencia” y eso “ha hecho que las autoridades sean más complacientes y que los controles fronterizos sean insuficientes en comparación con otros países latinoamericanos”.

“Esta vulnerabilidad está siendo explotada por los carteles de drogas de América Latina, junto con sus clientes en Europa”, agregó Dalby, cuya opinión es recogida en el informe del medio alemán.



En Francia, en tanto, Le Monde señaló que Uruguay “se está convirtiendo en un nuevo centro para esta droga con destino a Europa”.



La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) -adelantó Ferreri en el Parlamento- aumentará el control en los aeropuertos. Por ejemplo, se dejará de trabajar en cargas en la modalidad denominada “a requerimiento” para los vuelos privados (cuando hay sospechas se interviene) y se hará en forma permanente.

4500 kilos de cocaína incautada en un contenedor que provenía de Uruguay en el puerto de Hamburgo. Foto: Policía alemana (archivo)

Además, desde ahora se pedirá el envío anticipado de información sobre los pasajeros de los vuelos comerciales que llegan a los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce.



En las salidas del país también se hará inteligencia para determinar el riesgo de las cargas y ver cuál se inspecciona, añadió. “Lo importante es afinar la mira para ver qué contenedor se inspecciona”, dijo.

A Ferreri se le preguntó en el Parlamento por qué se comprará otro escáner, cuando el sindicato de aduaneros dice que hay uno que no funciona. El subsecretario dijo no haber escuchado esa apreciación” del sindicato.



Preguntado por qué se demoró tanto en tomar estas medidas, el subsecretario indicó que “lo importante ahora es reaccionar rápido. No podemos no hacer nada”.

Inteligencia.

El ministro de Defensa José Bayardi apuntó en el Parlamento que la autoridad portuaria de Hamburgo informó a la Prefectura Nacional Naval que “en primera instancia no se registró la apertura de los precintos del contenedor. En primera instancia no se habría adulterado el precinto”.

En la reunión, la diputada Bianchi le dijo al ministro que el avión que partió de Montevideo con droga y aterrizó en Francia vino al país en dos ocasiones anteriores. Bayardi le preguntó si había pruebas documentales del hecho, a lo que ella dijo que no habían quedado registros.

Cocaína incautada en Europa que había salido de Uruguay. Foto: El País (archivo).

Y le pidió a la diputada que pusiera el hecho en conocimiento de la fiscal de Ciudad de la Costa, Patricia Rodríguez, que es quien sigue el caso.



Señaló la necesidad de ajustar la coordinación de inteligencia con otras unidades similares en el Estado. “Se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe. El área de inteligencia es central”, explicó.



Sobre el trabajo que le cupo a la Policía Aérea Nacional en Carrasco, el ministro dijo que hace nueve días ordenó una investigación que llevará un máximo de 60. La misma consiste en revisar los protocolos de actuación. “Si no se logró evitar la salida del avión habrá que cambiar los protocolos. Si no se cumplieron los protocolos habrá que sancionar”, adelantó.