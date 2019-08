Prefectura Nacional y Aduana de Hamburgo manejan que la cocaína se cargó en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La investigación, realizada por la División Inteligencia e Investigación (Divin) de la Prefectura Nacional Naval con la colaboración de la Aduana de Hamburgo, Alemania, maneja que los 4.500 kilos de cocaína pura fueron cargados en el puerto de Montevideo.

Hace cinco días el organismo de contralor germano también emitió un comunicado en ese sentido, según dijeron a El País fuentes del caso.



Por distintas vías, autoridades uruguayas solicitaron a Alemania informaciones sobre el número del precinto que cerraba el contenedor. Se sabe que una de las modalidades de transporte de grandes cantidades de cocaína es a través de la utilización de precintos mellizos en los contenedores que llevan droga disimulada en la carga. El sistema se denomina “gancho ciego”.



Si los precintos del contenedor incautado en Hamburgo son originales, ello significa que el contenedor y la carga llegaron en forma correcta.



“Pero está confirmado que le metieron droga al contenedor”, dijo ayer a El País la diputada nacionalista, Graciela Bianchi.



La parlamentaria citó para hoy a la comisión de Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes a autoridades de los ministerios de Economía y de Defensa para que brinden información oficial sobre el asunto.



A mediados de abril de 2019, la Aduana alemana incautó otro cargamento de cocaína -también en el puerto de Hamburgo- disimulada en una carga de arroz proveniente de Montevideo.

4500 kilos de cocaína incautada en un contenedor que provenía de Uruguay en el puerto de Hamburgo. Foto: Policía alemana

En este caso, los precintos fueron violados en el puerto de Santos, Brasil.



Con respecto al cargamento de 4,5 toneladas de cocaína, Bianchi insistió: “Todo apunta a Montevideo. Yo tengo un documento con información de Alemania que esa droga fue cargada en el puerto de Montevideo; lo mismo que la droga transportada en el avión jet desde el Aeropuerto de Carrasco”.



En la sesión de hoy de la Comisión de Transparencia, Lucha contra el lavado y el Crimen Organizado de Diputados, la diputada Bianchi presentará el documento de Alemania que indica que toda esa droga salió de Uruguay. Así lo señaló la parlamentaria a El País.



Según Bianchi, esa información “fue confirmada” ayer por el ministro de Defensa, José Bayardi, en el programa Informativo Sarandí.



Consultado en dicho programa radial sobre los cargamentos de 603 kilos de cocaína traslados en un jet a Francia desde el Aeropuerto de Carrasco y los 4.500 kilos que salieron del puerto de Montevideo dentro de un contenedor incautado en Hamburgo, Bayardi respondió: “Por el momento se cargaron acá los dos cargamentos”.



Por la tarde, en rueda de prensa, Bayardi admitió que Uruguay no está actuando con la eficiencia debida.

José Bayardi. Foto: Marcelo Bonjour.

“Además de debilidades en el combate al narcotráfico como delito, el país tiene otro problema severo que es que muchas veces se pagan con droga (los servicios de transporte y de custodia) más que con dinero”, dijo el ministro de Defensa.



De esa forma aludió a que los carteles no abonan a los delincuentes locales sus servicios con dinero en efectivo, sino con parte de la carga, la que es vendida en territorio uruguayo. Se trata de un fenómeno que tiene más de 15 años y genera peleas por territorios entre los narcos uruguayos.



Fuentes de la Fiscalía señalaron a El País que la fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, no podía afirmar ni descartar que el contenedor con droga se cargó en Uruguay, con los elementos que maneja.



Telenoche reveló ayer que un informe de la Dirección Nacional de Aduanas expresa que los precintos que llevaba el contenedor con 4.500 kilos de cocaína no habrían sido violados. Ello significaría que la droga fue cargada en el puerto de Montevideo.



Con respecto al caso de la cocaína incautada en Parque del Plata, Ferrero presentará hoy la acusación contra dos personas que se encontraban prófugas.



Otras tres personas ya fueron acusadas por Ferrero por participar en el traslado del cargamento. Dos de ellos son jóvenes salteños y el tercero es oriundo de Canelones. Estaba en situación casi de calle y sin trabajo, según dijo su abogado Pablo Barreiro.

ANP cambiaría los controles en el puerto ANP. A nivel oficial la Administración Nacional de Puertos aún no tiene información sobre si los precintos del contenedor fueron adulterados o si los 4.500 kilos de cocaína pura se cargaron en Uruguay o no. En este momento, el contenedor con soja uruguaya está detenido en Hamburgo, Alemania. En la ciudad teutona continúa la investigación sobre el origen de la cocaína. La policía de ese país desmintió que dos tripulantes italianos del barco portacontenedores hayan sido detenidos, lo cual significaba que la droga podía haber sido cargada en altamar o en algún otro puerto. Luego de partir de Montevideo, el buque hizo escala en Santos, Río de Janeiro, Dakar y arribó a Hamburgo.



Hipótesis. Por unanimidad el Directorio de la ANP decidió ayer que, en caso de confirmarse “que la cocaína se hubiera cargado al contenedor en Uruguay, fuera del Puerto de Montevideo pero embarcado desde este, se instrumentarán nuevas medidas de seguridad”. Una confirmación de esa hipótesis supone un cambio inmediato en el análisis de riesgo.