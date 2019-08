Gobierno comprará nuevo escáner para revisar los contenedores que salen del puerto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El subsecretario de Economía Pablo Ferreri anunció que el gobierno adquirirá un nuevo scanner para revisar los contenedores que salen del puerto de Montevideo, a un costo e US$ 3 millones, y que se destinará US$ 1,5 millones para reforzar los recursos disponibles por parte de la División Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval (PNN).

El gobierno informó que se implementarán cambios en las formas en las que se realizaban los controles. En el caso del aeropuerto los mismos se hacían a requerimiento y a partir de ahora serán permanentes.

El anuncio lo hizo luego que finalizara la comparecencia de Economía y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en la comisión del Parlamento sobre lavado de activos, en una convocatoria de la diputada nacionalista Graciela Bianchi.

Aún se encuentra reunida la comisión con el ministro de Defensa José Bayardi y autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) informando sobre la salida de cocaína por el puerto de Montevideo y el Aeropuerto Internacional de Carrasco que fue detectada en Francia y Alemania.



Ferreri además anunció que se implementará un nuevo plan integral de combate al tráfico ilícito de estupefacientes y crimen transfronterizo.



Ferreri dijo a la prensa que "lo importante es reaccionar rápido; lo que no podemos es no hacer nada". Y agregó que "la gestión de (ex director de Aduana Enrique) Canon permitió una modernización de la Aduana, haciéndola eficiente y facilitando el comercio" y aclaró que cuando se generan incidentes "que reflejan que hay espacios para mejorar lo que hay que hacer es mejorar" remarcando que ese es el accionar del gobierno con las medidas anunciadas.