Uruguay lidera el diálogo de la CELAC con los candidatos latinoamericanos a dirigir la ONU
Cancillería confirmó un encuentro clave en Montevideo bajo la presidencia pro tempore uruguaya. Ministros de la región debatirán de forma híbrida sobre el futuro del multilateralismo.
En el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), este lunes, a las 12:00 horas, se llevará a cabo en el auditorio de la Torre Ejecutiva el “Diálogo regional sobre el futuro liderazgo de las Naciones Unidas”, una instancia que reunirá a las personas candidatas de América Latina y el Caribe a la Secretaría General de la ONU, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Se trata de un encuentro que ofrecerá a la región la oportunidad de dialogar directamente con las personas candidatas sobre sus prioridades, su visión para el futuro de las Naciones Unidas y los aportes que América Latina y el Caribe pueden realizar al fortalecimiento del sistema multilateral.
La iniciativa busca promover una reflexión regional que trascienda el respaldo a candidaturas individuales y contribuya al debate sobre el futuro de la Organización.
El evento se desarrollará en formato híbrido, con participación presencial y virtual de las personas candidatas. Finalizadas sus intervenciones, se abrirá un espacio para la participación de las ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los estados miembros de la CELAC, quienes podrán intervenir tanto de forma presencial como virtual.
La actividad es pública y será transmitida en vivo a través del canal oficial Presidencia TV. Las personas candidatas participantes son: Michelle Bachelet (ex presidenta de Chile), María Espinosa, Rebeca Grynspan, Rafael Grossi y Carolyn Rodrigues-Birkett. Estos dos últimos participarán de manera virtual.
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