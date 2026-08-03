Uruguay lidera el diálogo de la CELAC con los candidatos latinoamericanos a dirigir la ONU

En el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), este lunes, a las 12:00 horas, se llevará a cabo en el auditorio de la Torre Ejecutiva el “Diálogo regional sobre el futuro liderazgo de las Naciones Unidas”, una instancia que reunirá a las personas candidatas de América Latina y el Caribe a la Secretaría General de la ONU, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Se trata de un encuentro que ofrecerá a la región la oportunidad de dialogar directamente con las personas candidatas sobre sus prioridades, su visión para el futuro de las Naciones Unidas y los aportes que América Latina y el Caribe pueden realizar al fortalecimiento del sistema multilateral.

La iniciativa busca promover una reflexión regional que trascienda el respaldo a candidaturas individuales y contribuya al debate sobre el futuro de la Organización.

El evento se desarrollará en formato híbrido, con participación presencial y virtual de las personas candidatas. Finalizadas sus intervenciones, se abrirá un espacio para la participación de las ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los estados miembros de la CELAC, quienes podrán intervenir tanto de forma presencial como virtual.

La actividad es pública y será transmitida en vivo a través del canal oficial Presidencia TV. Las personas candidatas participantes son: Michelle Bachelet (ex presidenta de Chile), María Espinosa, Rebeca Grynspan, Rafael Grossi y Carolyn Rodrigues-Birkett. Estos dos últimos participarán de manera virtual.