Tras polémica el ROU Artigas vuelve a navegar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

El buque insignia de la Armada Nacional volvió a las aguas luego de estar detenido producto de errores técnicos que obligaron a cambiar los motores.

El ministro Javier García anunció en la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes que el buque insignia de la Armada Nacional, ROU 04 Artigas, volvió a las aguas luego de estar detenido producto de errores técnicos que obligaron a cambiar los motores, lo que implicó elevados gastos a la secretaría de Estado.

Esa situación había colocado a la gestión del buque como un tema de debate político, incluso, llevando a que la bancada del Frente Amplio convocara al ministro para dar explicaciones ante el Parlamento.

Tras los arreglos, el buque de origen alemán se encuentra en la etapa de prueba luego de ser entregado por los astilleros y la intención del ministerio es que participe en el marco de la misión Antarkos, para llevar suministros a la base uruguaya en la Antártida. La fecha de salida está prevista entre el 16 y 17 de enero de 2023 para luego regresar a mediados de febrero.

Según detalló el contraalmirante Mario Vizcay, la misión del buque será llevar suministros a la base en la isla Rey Jorge, entregarlos y retirar toda la parte de residuos orgánicos e inorgánicos, que están desde el año 2020.

“Lo subrayo porque fue motivo, hace unos meses, de una convocatoria a la Comisión de Defensa a partir de toda aquella circunstancia mecánica que vivió desde el punto de vista del mantenimiento”, dijo García a los diputados. Agregó que desde hace unas semanas el buque está navegando para realizar las pruebas de mar que hasta el momento “han sido sin inconvenientes”.

De la misión participarían 132 personas -23 oficiales y 109 tripulantes-, con 2 funcionarios civiles como apoyo. El 20% de la tripulación es femenina. Además, antes de que termine el 2022, las autoridades de tienen previsto que participe en una operación con la Escuela Naval y en otra llamada Cruz del Sur, que se hace en aguas nacionales. “Ese también va a ser un lugar de control, pero está en perfectas condiciones”, aseguró Vizcay.

El buque, según detalló el secretario de Estado tiempo atrás tiene costos operativos más bajos que los de la fragata Uruguay, por ejemplo. Además requiere de casi la mitad de tripulación y cuenta con dos motores.

