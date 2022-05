García explicó costos adicionales al reparar buque buque ROU 04; FA se dio por satisfecho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La remotorización del buque General Artigas (ROU 04) de la Armada Nacional tuvo un mayor costo al estimado en un primer momento y por ello, el ministro de Defensa, Javier García, y el comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, fueron al Parlamento para explicar la situación. Luego del encuentro, el diputado Carlos Rodríguez, del MPP, indicó a El País que el Frente Amplio quedó satisfecho con las explicaciones brindadas sobre el tema, porque "relataron el proceso real que se dio respecto a la remotorización y a las dificultades que fueron apareciendo".

"Son problemas normales que suceden, de ajuste, y que se están resolviendo, dijo Rodríguez, y acotó que "la perspectiva es que en junio entre a dique y empieza los últimos ajustes como para quedar pronto para fin de año".



Además, señaló que no ocurrió lo que quedó "en la visión de la gente respecto a que Uruguay había cometido un error en una medición y eso significaba US$ 6 millones de pérdida". "Eso no es real porque, además, se la ha ido pagando a la empresa en tiempo y forma, y restan los últimos pagos en función de terminar el trabajo", indicó el legislador.

Los costos adicionales rondaron los US$ 500.000, dijo Wilson en conferencia de prensa posterior a la participación en la comisión. Esto se sumó a los US$ 6 millones establecidos en el contrato entre la empresa de origen alemán y el Estado uruguayo.



García, en tanto, explicó que la "administración anterior había firmado un contrato de reparación con una empresa extranjera de origen alemán por la cifra de un poco más de US$ 6 millones". Asimismo, indicó que "estas cosas no previstas" en el documento "tuvieron costos agregados".

"Lo que nos correspondió a nosotros es honrar ese contrato en una actitud institucional. Estamos en esa etapa de tratar de dar los pasos finales para corregir las circunstancias que se dieron e impidieron que el barco estuviera navegando y prestando el servicio en tiempo y forma", añadió.



Además, apuntó contra el último gobierno del Frente Amplio: "No encontramos en todo el expediente un estudio de costo/efectividad. Porque, cuando uno compromete este tipo de montos, entendemos que lo lógico es pensar si es más barato y efectivo invertir esta cifra o adquirir un buque de similares características".



También comentó que, "si hubiera sido ministro en aquel momento, no lo hubiera firmado porque, cuando uno lo ve, no se previeron circunstancias que se podrían haber previsto".

Consultado sobre la utilidad del buque, Wilson explicó que es el único que tienen para "cubrir el área SAR, que llega hasta la mitad del Océano Atlántico". También es el "único que puede llegar a darle abastecimiento a la base antártica" uruguaya.