Error al tomar medidas para reparar barco de la Armada costó "millones de dólares", dijo García

El ministro de Defensa, Javier García, fue consultado por la prensa este jueves sobre la remotorización del buque ROU 04 Gral. Artigas, perteneciente a la Armada Nacional, y dijo que lo "tiene muy preocupado" este tema y que el barco "hace años que está entrando y saliendo de diques". "Se ha hecho una inversión muy grande, que no ha dado sus frutos en materia de arreglos", agregó.

"Me tiene preocupado ese tema, hablé con el comandante de la Armada hace unas semanas sobre cuál era el futuro de esa embarcación, a la que hace años se le está invirtiendo en reparaciones que no han dado sus frutos. Realmente, me tiene preocupado, espero tener un resultado favorable porque no me parece bien eso", sostuvo García.



Consultado sobre si hubo un error a la hora de tomar las medidas para uno de los arreglos, el ministro afirmó que esa es la información que le dieron.

"Los errores se miden en milímetros porque son de tecnología, y un milímetro hace que algo que costó millones de dólares no funcione. Me tiene muy preocupado ese tema. Se lo transmití al comandante de la Armada, que me dio algunas explicaciones en ese sentido y cómo se va a continuar".



Si bien García no manejó en detalle la cifra invertida, señaló que son "millones de dólares.

El ministro aclaró que no habla de irregularidades, pero sí de decisiones que se tomaron y arreglos que se mandaron hacer no tuvieron resultado.



Javier García en el buque ROU 04. Foto: Ministerio de Defensa.

En 2020, el Ministerio de Defensa informó que se estaba realizando la remotorización del ROU 04. En ese momento, el director general de material naval de la Armada Nacional, contralmirante Gustavo Musso, explicó que "el buque data de 1960, y al presentar serios problemas en el sistema de propulsión, se decidió recuperar la capacidad del barco, llevando a cabo su remotorización, la cual se hizo en un contrato con la empresa de astilleros Lürssen de Alemania".



Además, según el comunicado, se estaba haciendo mantenimiento de casco, superficies, pintura, cadenas y diversos ajustes.