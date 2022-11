"Todas las promesas de campaña las hemos cumplido", aseguró Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, aseguró este martes que ha cumplido "todas las promesas de campaña", apuntó contra la gestión del gobierno nacional y se refirió a la postura que debe tomar el Frente Amplio ante el respaldo de José Mujica a una posible candidatura presidencial de Yamandú Orsi para las próximas elecciones nacionales.

Consultada sobre si llevó adelante lo que esperaba en los primeros dos años de mandato, retrucó: "Hicimos lo que nos comprometimos. Todas las promesas de campaña y las promesas que hicimos en el acto de asunción las hemos cumplido"



"Fuimos desplegando la nueva estrategia de limpieza, con resultados; una política de datos abiertos, con resultados también. Desplegamos el Plan ABC y lo repetimos este año con algunos cambios, mejoras, avances", remarcó la intendenta. "Hay un intenso ritmo de trabajo en la intendencia, que no va a variar", insistió.



Por otro lado, apuntó contra la gestión del gobierno nacional. "Creo que hay una forma de gobernar que retira al Estado, y deja que el mercado o no se qué resuelva las cosas; y hay otra forma de gobernar, que es la que tratamos de llevar adelante, que es que el Estado cumpla un rol, estar del lado de los más frágiles, pero de verdad", señaló Cosse.



Y luego sentenció: "El Estado se está retirando en el gobierno nacional". Aseguró que esto lo ve en que "los vecinos de los barrios, sobre todo más hacia la periferia de Montevideo, recurren a las zonas donde está el Estado, como policlínicas; o donde está la solidaridad, como las ollas populares".



Cosse también fue consultada en Punto de Encuentro (Radio Universal) sobre el respaldo público que ha hecho Mujica a Yamandú Orsi para que sea candidato en las elecciones de 2024. La intendenta enfatizó que el Frente Amplio "se tiene que dedicar al 2022".



"Estamos en una situación donde a la gente no le da la plata para llegar a fin de mes; la inflación, sobre todo de alimentos, está bastante disparada; faltan puestos de trabajo en los sectores de recursos más bajos; donde hay más de un asesinato por día; donde se está queriendo hacer una reforma educativa a los ponchazos y donde hay algunos síntomas de irritabilidad en la sociedad que me preocupan, creo que como frenteamplista, el Frente Amplio se tiene que dedicar al 2022", señaló la jefa política capitalina.

Relacionamiento con la Junta después del pedido de juicio político

"No se puede jugar con las herramientas de la democracia. Ni molestia, ni herida, no correspondía", dijo la intendenta tras ser consultada sobre el pedido de juicio político que activaron ediles capitalinos semanas atrás, que no prosperó en el Parlamento.



"Voy a pedir una reunión porque quiero plantear temas muy serios para Montevideo, proyectos importantes que estamos llevando adelante", dijo Cosse. "Mi agenda está compleja, pero es probable que antes de fin de año solicite una visita", en la que expondrá temas que prefirió no adelantar porque se trata de una "sorpresa", dijo.



Consultada sobre si le va a "pasar factura" a los ediles que votaron en su contra semanas atrás, dijo: "Yo no soy de andar pasando facturas. Soy una persona que construye, siempre he construido y no voy a dejar de hacerlo".

Pedido de Adeom tras salida de CAP Consultada sobre si los funcionarios que llevarán adelante las tareas de limpieza que hoy realiza el Consorcio Ambiental del Plata (CAP) serán empleados municipales, respondió: "En principio, no. Pero no estamos cerrados a eso tampoco (...) a mí me parece que no es razonable nada que sea cero o 100. El centro acá es la limpieza, el cuidado del ambiente, de los vecinos, y en eso lo que ponemos sobre la mesa es que vamos a poner todo de nosotros para que no haya pérdida de ningún puesto de trabajo".



Respecto a si el servicio que pagaba la IMM a CAP era muy caro, retrucó: "Ya fue, ¿no? Es un contrato que no se puede renovar. No importa si era caro o no, era un contrato que estaba y que no se puede renovar".