Desde 2004, la Intendencia de Montevideo multó al menos 180 veces a CAP

La Intendencia de Montevideo multó al menos 180 veces al Consorcio Ambiental del Plata (CAP) entre 2004 y 2022, por incumplir los términos del servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de la vía pública en algunos barrios del Municipio B.

Este dato se desprende de una revisión realizada por El País de las resoluciones municipales publicadas por la comuna en su sitio web.



La primera infracción se registró el 30 de junio de 2004 en la calle Carlos Gardel, cuando en una inspección se constató la falta de un operario y que los empleados no habían barrido la acera. En esa oportunidad el CAP debió pagar 10 unidades reajustables (UR), que en esa fecha correspondían a $ 2.324 y actualmente equivalen a $ 14.873.

En cuanto a las restantes, las multas aplicadas oscilaron entre las 5 y las 70 UR. De acuerdo a los valores actuales de esta unidad, si las sanciones se hubieran aplicado en setiembre de 2022, al consorcio le hubieran costado entre $ 7.436,5 y $ 104.111.



Los motivos esgrimidos por la IMM fueron varios: desde que un empleado se ocultó detrás de un contenedor para no trabajar, como figura en la resolución 212 de 2009, hasta que se hicieron descargas de residuos en zonas no autorizadas. También se planteó el “mal barrido” de las calles, la no reposición de un contenedor dañado, que en 2010 provocó la formación de un “basural” en la esquina de 18 de Julio y 8 de Octubre, y el abandono de bolsas con residuos en calles céntricas.



A su vez, el gobierno capitalino planteó denuncias de vecinos por incumplimiento de tareas, acumulación de tierra en las calles y actitudes “displicentes” y “totalmente contrarias” a lo establecido en el contrato con los funcionarios, entre otras razones.

El convenio con el CAP se firmó el 7 de julio de 2003, luego de que concluyera una licitación a la que se presentaron otras siete empresas. La IMM renovó varias veces el acuerdo. La última fue durante la administración de Daniel Martínez, entre 2015 y 2020, cuando se resolvió extenderlo hasta el 30 de setiembre de este año.



El País consultó a la IMM y al CAP para conocer si incidieron las multas en la caída del acuerdo y para comprender la dimensión de las sanciones, teniendo en cuenta que se aplicaron en un período de casi dos décadas. No obstante, ninguna de las partes respondió.



La intendenta Carolina Cosse y el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Moncecchi, explicaron que la decisión se basó en la necesidad de profundizar la estrategia “Montevideo más verde”, que incluye técnicas de limpieza y gestión de los residuos que actualmente no son aplicadas por el CAP.

Aprobación

La cantidad de multas aplicadas por la IMM al CAP fue mencionada el miércoles pasado por Valeria Ripoll, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), en una entrevista con En Perspectiva, en Radiomundo.



Si bien no dio cifras concretas, la dirigente sindical planteó estas sanciones como una muestra de que la limpieza en manos de un actor privado era “muy cara, ineficiente e innecesaria”. Ripoll señaló que había multas “prácticamente diarias por incumplimiento” y que, “de hecho, no había más porque no hay más personal que pueda controlar” las infracciones.



Ahora, la IMM prevé una “transición ordenada” de aquí a noviembre, dialogando con los trabajadores, la empresa y el gremio municipal.



Se prevé conformar un fideicomiso de administración, similar al de TV Ciudad, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, como informó El Observador y confirmaron a El País. La comuna se comprometió a mantener los puestos y las condiciones laborales de los trabajadores, al tiempo que abrió una negociación para adquirir los bienes del CAP.