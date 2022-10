Frente Amplio rechazó el proyecto de ley de reforma de la seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio "rechazó" este lunes el proyecto de ley de reforma previsional que impulsa el gobierno. A través de un documento de la Mesa Política de la oposición, al que tuvo acceso El País, se remarcó que "no es una reforma de la seguridad social", que es "incompleto" y que "descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores".

"Una reforma de la seguridad social es necesaria, tanto por problemas de

sostenibilidad financiera como social, pero no cualquier reforma", insistió la oposición.

"No contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema. No toma en cuenta las inequidades existentes dentro del propio sistema, ni analiza otras posibles fuentes de financiación", puntualizó la oposición tras un análisis del texto al que llegaron a acuerdo los socios de la coalición.



"Con esta reforma la mayoría de las personas van a tener que trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos", destacó el Frente Amplio.



El partido opositor también planteó que "el aumento de la edad jubilatoria y las modificaciones en la tasa de remplazo son las únicas variables de ajuste frente al déficit del sistema previsional". "No compartimos esa filosofía y por eso rechazamos el proyecto", agregó la coalición de izquierdas.



"No es posible reformar un área tan sensible con un trámite exprés y de espaldas a la gente", criticó la oposición, que reclama un "debate riguroso y profundamente democrático" acerca de la reforma de la seguridad social.



"Nuestra fuerza política desarrolló en los últimos dos años un trabajo riguroso, responsable y unitario a cargo de más de treinta expertos en Seguridad Social, que nos permitieron desarrollar insumos que compartimos con el conjunto de la sociedad pese a la no convocatoria a ámbitos de diálogo", apuntó también el Frente Amplio.



"La reforma necesaria requiere sustentabilidad financiera y social. Cuenta nuestro país con el Frente Amplio para aportar en ese camino a la reforma que Uruguay necesita", remata el texto.