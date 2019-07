Talvi: "Estoy seguro que (Bordaberry) seguirá haciendo importantes contribuciones al país que se viene"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, habló este lunes sobre la decisión de Pedro Bordaberry de encabezar una lista al Senado en las próximas elecciones. Bordaberry dijo que se había reunido con Talvi y con Julio María Sanguinetti y que ambos, por separado, le dijeron que "no era conveniente" que llevara adelante su idea.

Para Talvi, Bordaberry es un "dirigente de primera magnitud, un brillante parlamentario" y expresó seguridad en que "seguirá haciendo importantes contribuciones en el país que se viene".



Además, el candidato colorado dijo en un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter que en octubre "comparecerán los candidatos al Parlamento que fueron ungidos por las urnas" en las pasadas elecciones internas.

"Tentación".

Bordaberry había dicho en abril de 2017 que no sería candidato a las elecciones 2019 y que se retiraría de la actividad política, pero en la sesión del martes 16 de julio pasado, en la Cámara de Senadores, aseguró que tenía la "tentación de seguir" en su cargo.



Los dirigentes del Partido Colorado encargaron una consulta de opinión pública con el fin de conocer la aceptación que tendría la vuelta de Bordaberry y el resultado fue “bastante mejor de lo esperado”



Sin embargo, este lunes en "Las cosas en su sitio" (Sarandí), Bordaberry confirmó que no encabezará ninguna lista: "El viernes me junté con Ernesto Talvi. También me llamó Julio María Sanguinetti y me reuní con los dos por separado y los dos me dijeron que no era conveniente".

"No es hora de abrir un debate interno".

Sanguinetti, tras conocerse las palabras de Bordaberry, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. “Hace un año se discutía la existencia del Partido Colorado por ausencia de liderazgo”, dijo. “Vino luego un proceso de resurgimiento, en que trabajamos con ahínco”, continuó, y agregó: “Acaba de hacer una gran elección interna, de la que han emanado las fórmulas presidenciales y las candidaturas parlamentarias”.



“No es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones del Dr. Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aun con acuerdos y desacuerdos”, planteó Sanguinetti.