En Soriano: Lacalle Pou presente para la inauguración del puente Lares-Perseverano

Este viernes a la mañana, con el presencia del presidente Luis Lacalle Pou y acompañado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, se inauguró el puente Lares-Perseverano en el departamento de Soriano.

El puente, que está ubicado en una zona rural, une desde ahora a ambas localidades. El mismo se encuentra en el kilómetro 34 de la Ruta 55 y fue una promesa de campaña del mandatario.

"Me comprometí. A mí nunca me gustó mucho prometer, sí comprometer. La comunidad es fundamental en los reclamos. Nadie sabe lo que necesita un pago como el que vive en ese pago. Para enterarse, un gobernante tiene que escuchar", explicó Lacalle Pou.



"Hay que tener memoria con lo que uno se compromete. Una cosa es la campaña y después los hechos son otra. Tengo la satisfacción de estar acá, primero por la obra para el pueblo, y segundo por poder cumplir", añadió.

Lacalle arribó esta mañana en helicóptero donde casi un centenar de personas, incluido un grupo de estudiantes, lo esperaba. El presidente accedió cordialmente a tomar selfies con los presentes y charló durante un rato con los vecinos.



El presidente también bromeó durante su discurso y recordó que la última vez que había estado en el lugar le habían prometido un cordero. "Me llevo un vale que diga 'vale por un cordero'", señaló y se ganó las carcajadas del público.



Luego, cerró su oratoria diciendo que el puente "depende cuidarlo" por los propios vecinos y para "usarlo bien para la prosperidad de las familias".

Delia Machado, una vecina del lugar y que el propio presidente nombró, dijo que este puente "es algo histórico" y que "va a quedar en la historia".



"Esto lo venía pidiendo el pueblo a todos los partidos políticos. Era una necesidad, una prioridad", sostuvo.



Delia explicó que cuando llovía "los vecinos quedaban aislados" y eso incluso imposibilitaba el pasaje de las ambulancias, por ejemplo.



"Todo el mundo puso la cara para otro lado y no se preocupó. No sé si por ser gente humilde o una zona rural, pero nos dejaron atrás", subrayó.



Vacunas, fronteras y espectáculos

En rueda de prensa el presidente fue consultado sobre variados temas de la agenda, entre ellos la apertura de la vacunación a las personas comprendidas entre los 55 y los 59 años con dosis de Sinovac.



"Hubo una idea de quienes trabajan en este tema en el Ministerio de Salud Pública, diciendo que tenían capacidad ociosa. Esto me lo plantearon a mi el miércoles a última hora y mi respuesta fue 'sí, por supuesto'", explicó.



Lacalle Pou aseguró que el sistema de vacunación "funciona bien" y entonces el MSP "decidió abrir el listado para los 55-59 que según tengo entendido la agenda ya está llena", agregó.



"Lo que yo creo que va a pasar es que va a haber una vacunación masiva", indicó y agregó: "A medida que pase el tiempo, a medida que no se vean efectos negativos serios en las vacunas, el uruguayo se va a vacunar".



"Creo que se va a cumplir con la meta de una muy buena vacunación en muy poco tiempo. De hecho si ustedes ven hoy en comparación con el mundo, Uruguay en cuatro días ya está colocado arriba en los rankings, cosa que no nos deja tranquilos pero estamos en el buen camino", expresó.



Con respecto a las fronteras, el presidente recordó que el objetivo del gobierno es ser "aperturista", pero que de todas maneras "no se puede afectar la salud de los uruguayos".



"Ojalá que en poco tiempo tengamos noticias al respecto", indicó.



Por otra parte anunció que se está trabajando en un tipo de test que se venderían en las farmacias, que no serían onerosos, con resultado en pocos minutos y que permitirían el ingreso de personas a eventos con más aforo.



"Estamos avanzando en ese tema. Ahora le encargué a Nicolás Martinelli que encabece ese tema, porque si logremos adelantar podemos volver a espectáculos con más aforo, alguna fiesta, algún casamiento. Todos sabemos lo que ha generado la falta de ellas", expresó.