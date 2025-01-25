Soldado uruguayo muerto en el Congo tenía una hija de 4 meses y otra de 4 años: las palabras de su esposa

Redacción El País

El gobierno informó este sábado, a través del ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, que este domingo se reunirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la situación en el Congo, luego del fallecimiento del soldado Rodolfo Álvarez.

Castaingdebat informó en la conferencia que lograron comunicarse con la esposa del militar fallecido, quien tenía una hija de cuatro meses y otra de cuatro años.

"Nos conmovieron las palabras de la mujer. 'Mi marido me dijo: Si tengo que morir por el uniforme y por servir a la patria, estoy preparado'", contó el ministro sobre la conversación que tuvo con la esposa del soldado.

Precisamente, el ministro contó que la muerte del militar demoró en comunicarse oficialmente a la población porque se buscó en "primer lugar comunicarlo a la familia del fallecido".

Armando Castaingdebat, ministro de Defensa Nacional. Francisco Flores/Archivo El Pais

Luego Castaingdebat mencionó que la historia de los cascos azules uruguayos en el Congo lleva ya 23 años, han participado 50.000 efectivos y esta es la undécima baja en combate.

En este caso, "Uruguay ha quedado en el medio de un enfrentamiento y producto de eso se nos acaba de avisar que mañana se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar especialmente el caso a pedido de Uruguay".

"A nosotros como gobierno no nos queda otra cosa que sentirnos orgullosos de las fuerzas armadas. Más que nunca el compromiso de estar al lado de ellos y brindarles todo el apoyo que necesitan para llevar adelante esa misión", sentenció.

Integrante del Grupo de Escuadrones de Caballería Mecanizado N°1, Álvarez era uno de los cascos azules uruguayos ubicados en zona de conflicto armado entre el grupo rebelde M23 y las fuerzas armadas del Congo.

En el operativo también resultaron heridos el sargento Adrián Fernández, el soldado Franco Olivera, el soldado Elder Piriz (del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea N° 1) y el cabo Roque Francia (del Grupo Artillería Nº 5).

Fernández, del departamento de Salto, fue evacuado y trasladado a un hospital en Uganda para su tratamiento, mientras los otros heridos permanecen en observación en Goma (Congo).

Castaingdebat: "Gracias a esto, varios miles de congoleños están con vida"

En otro tramo de la conferencia habló Stevenazzi, quien felicitó a las tropas uruguayas en el Congo, que están "operando en situaciones extremadamente complejas". "Están haciendo un buen trabajo y demostrando lo profesionales que son", señaló.

Después detalló cómo se presume que fue el ataque. Álvarez, quien tenía 39 años y diez de servicio, iba como chofer de un vehículo pesado, su especialidad. Pero "un impacto al costado de las escotillas" y con "enorme precisión" y "medios muy avanzados", terminó con su vida.

"Hubo planificación para matar a alguien de Naciones Unidas, en este caso a alguien de nuestro Ejército", consideró el comandante.

El militar trasladado a Uganda, en tanto, está en CTI y en estado de gravedad. Los otros ya no corren riesgo de muerte: uno sufrió una lesión en la rodilla; otro, quemaduras en los muslos; y otro, solo algunas lastimaduras.

Stevenazzi detalló que los medios de las Naciones Unidas "han quedado rodeados por el M23", pese a que intentaron salir, porque "no pudieron".

Luego reconoció que "Naciones Unidas no está en condiciones de enfrentarse" al M23 porque "estos grupos tienen medios muchísimo más potentes".

Finalmente, Castaingdebat reconoció que hay quienes se preguntan por qué no se terminan las misiones como estas, pero dio sus motivos para que no suceda. "La función es la protección de la población civil, gracias a eso varios miles de congoleños están con vida, esa es la función primordial del Ejército uruguayo en esta misión de paz".

Por otro lado, contó que estaba previsto para el próximo lunes un "recambio" de todos los efectivos de la misión, pero "se frenó".