"Estás en la senda correcta" y "hoy se victimiza": reacciones en redes por acusación a Carrera

Legisladores tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional y Colorado se expresaron este lunes respecto a la situación del senador Charles Carrera, que fue denunciado este domingo en el programa Santo y Seña (Canal 4) por el supuesto encubrimiento de un hecho ocurrido en 2012, cuando era director general de Secretaría en el Ministerio del Interior.



"Clarita la respuesta de Charles. No entiende quien solo pretende enchastrar. ¿Justo ahora no? ¿Casualidad? Claro que no", manifestó el senador frenteamplista Daniel Olesker en su cuenta de Twitter al compartir el descargo que hizo Carrera sobre la situación.



El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenece Carrera, señaló en su cuenta de Twitter: "El problema, hoy, no es que mataron a 7 personas en 30 horas, el problema es que Charles Carrera ayudó a una familia pobre, que necesitaba un tratamiento médico y que 10 años después 'aparece' en un informe. A nuestro compañero ninguna campaña va a amedrentarlo".



El tweet se refiere al hecho de que se registraron siete homicidios entre este viernes y domingo en varios puntos del país.



Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi se expresó en forma crítica por lo sucedido y apuntó que "cuando pasa algo en un partido político, hay que hacerse cargo". "El camino no es embarrar la cancha con falsas acusaciones que ya fueron laudadas por la Justicia", añadió.



Mientras tanto, el intendente de Canelones y también miembro del MPP, Yamandú Orsi, señaló: "Cuando se trata de un tema humanitario y cuando Serpaj (Servicio Paz y Justicia) y Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) te plantean resolver una cuestión tan jodida, cuando te mueve eso y le encontrás la urgente salida, no dudes compañero, estás en la senda correcta".



"Todo el respaldo al compañero Charles Carrera. En su momento, el Ministerio actuó con humanismo y responsabilidad. Las campañas de enchastre contra el FA están a la orden del día. Es inaceptable", indicó, por su parte, el senador frenteamplista Mario Bergara.



"La opereta política una vez más", aseguró el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva. "Anoche no recordaba nada, hoy se victimiza. Guardemos este tweet junto con los de (Nicolás) Cendoya y (Daniel) Placeres entre muchos. Los que guapean a familias vulnerables haciendo abuso del poder son los mismos que al ser descubiertos no asumen su responsabilidad", destacó.



El senador frenteamplista por el MPP Alejandro Sánchez también se expresó sobre el tema. "El rebote de la denuncia de Charles Carrera al ministro (el ministro del Interior, Luis Alberto) Heber no se hizo esperar. Comenzó la campaña enchastre". "Charles no encubrió a los policías, inició la investigación a los funcionarios, promovió que la familia haga la denuncia y ayudó de manera humanitaria al herido", aseguró.

El rebote de la denuncia de Charles Carrera al ministro Heber no se hizo esperar. Comenzó la campaña enchastre.



El diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini manifestó que la acusación "es una clara operación de intento de enchastre y deslegitimación" a Carrera. "No soportan que se destapen y denuncien sus irregularidades y activan una campaña en contra de quien o quienes van por el camino de la verdad", aseguró.

Esto es una clara operación de intento de enchastre y deslegitimación al compañero Senador @ChCarreraLeal.

"¿Ah, mira? Hasta ayer no recordaba nada. A dar explicaciones a la Justicia", aseveró el diputado nacionalista Diego Rodríguez.

A su vez, la diputada frenteamplista Bettiana Díaz dijo que "el ataque a Charles Carrera no es casual". "En pleno escándalo por la entrega del puerto, Heber es el más señalado. Lo acomodaron en el Ministerio del Interior con la peor gestión de seguridad como resultado. Amigos son los amigos, linda campaña de enchastre contra quien denuncia", apuntó la legisladora en referencia a la denuncia hecha por Carrera contra la concesión otorgada a la empresa portuaria Katoen Natie.



El diputado del MPP Gabriel Otero aseguró que Carrera "actuó humanamente para ayudar en una situación angustiante que vivió un ciudadano".

Además, el diputado colorado Felipe Schipani anunció que hizo un pedido de informes al Ministerio del Interior respecto al tema. "Solicitamos copia de todas las actuaciones de la investigación del caso de Victor Hernández (testimonio que apareció en Santo y Seña), así como la documentación de su internación en el Hospital Policial", detalló.