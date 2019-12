Jueza de Crimen Organizado procesó a Daniel Placeres por el caso Envidrio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Lo único que quiero decir es que Envidrio lo fundamos con un grupo de compañeros, al día de hoy no percibo nada, no tengo vinculación con Envidrio. Hay una directiva y me siento dolido por esto (la denuncia penal) que se formó y nada más”. Así comienza la declaración del exdiputado del MPP, Daniel Placeres, en una audiencia judicial realizada el 11 de noviembre pasado donde declaró en calidad de indagado. Diecisiete días más tarde, la Justicia lo procesó sin prisión por un delito de conjunción del interés público con el privado.

La denuncia para que se investigara la conducta de Placeres y los negocios de cooperativas y Venezuela fue realizada en 2017 por los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, hoy fallecido, y el independiente Gonzalo Mujica. Los tres dirigentes fueron representados por el abogado Enrique Moller.



Asistido por sus defensores, Pablo Barreiro y Laura Robatto, Placeres explicó en la audiencia a la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana Chamsarian , que renunció a la directiva de Envidrio y luego ocupó una banca en el Parlamento. “He ido a miles de asambleas en otras empresas. He tenido asambleas con empresarios. Yo soy de apoyar a la industria. Esto me genera confusión con el tema de la sociedad en que estamos”, dijo.



Placeres aludió al pedido de procesamiento solicitado por el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, por un delito de conjunción del interés público con el privado.

El fiscal consideró que, desde su banca en el Parlamento, Placeres benefició a Envidrio mediante su apoyo a iniciativas legislativas y, paralelamente, llegó a ofrecer trabajo en la empresa a un ingeniero.



Ocho empleados que demandaron a Envidrio por rubros salariales impagos también testificaron que el entonces diputado Placeres “era el que mandaba” en la empresa.



Tras conocer el pedido de procesamiento de Pacheco, Placeres renunció a la banca.



Barreiro y Robatto rechazaron la petición de Pacheco alegando que Placeres no incurrió en un delito de conjunción del interés público con el privado al votar en el Parlamento una Minuta y una ley que favorecía a Envidrio, porque no se benefició económicamente él mismo ni ningún integrante de su familia.

Obrero trabajando en la fábrica Envidrio. Foto: Presidencia

El 28 de noviembre pasado, la jueza Chamsarian decretó el procesamiento sin prisión de Placeres como presunto autor de un delito de conjunción del interés personal y del público.



La magistrada calificó de “correcto” el relevamiento de hechos reseñados por el fiscal Pacheco y entendió que Placeres “no cumplió” con sus obligaciones ante la Cámara, “al participar y tener injerencia” en la toma de decisiones de Envidrio durante el ejercicio de su actividad parlamentaria “en franca vulneración” a las normas que “le imponían” el deber como funcionario público de actuar en forma imparcial y objetiva.



El abogado Moller opinó que el fallo de la jueza “era el corolario del trabajo de dos años y medio. Siempre creíamos que le asistía razón al fiscal y a mis clientes Goñi, Mujica y el fallecido Trobo, sobre que se había configurado una conducta delictiva” por parte de Placeres.

Promesa de cumplir las condiciones.

El fallo incluyó una caución juratoria. Es decir, Placeres prometió cumplir con las condiciones impuestas por la jueza. El exdiputado del MPP compareció ayer ante la jueza Chamsarian y se comprometió a no ausentarse sin conocimiento del juez del domicilio que constituye en Camino del Colorado en Rincón del Cerro y no ausentarse del país sin aval de la Sede.



Además, la jueza dispuso el archivo de las denuncias por irregularidades referidas a los negocios de comercio exterior con Venezuela, préstamos del Fondo de Desarrollo, asistencia de Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) a Alenvidrio (empresa vinculada a Envidrio) “por ahora y sin perjuicio”. Es decir, que si surge un hecho nuevo el caso puede ser reabierto.