Bianchi pide que se investigue a Charles Carrera; Pereira señala "obsesión con el FA"

El senador frenteamplista Charles Carrera fue denunciado en el programa Santo y Seña (Canal 4) por el supuesto encubrimiento de un hecho ocurrido en 2013, cuando era director general de Secretaría en el Ministerio del Interior. Consultada sobre este tema en rueda de prensa, la senadora Graciela Bianchi dijo que es algo que no le sorprende. "Yo hace tiempo que vengo denunciando que el MPP-MLN hicieron un Ministerio del Interior paralelo, donde hubo gente con mucha autoridad y no precisamente acorde a la ley", sostuvo.

Según se dio a conocer en el programa Santo y Seña, en 2013, mientras se celebraba una fiesta de cumpleaños en la Comisaría de La Paloma, una bala perdida provocó que un vecino quedara paralítico. En los audios difundidos en el programa, Carrera intima a la víctima a no hacer público el caso.

Escuchá acá la palabra de Charles Carrera perteneciente a una grabación oculta realizada en el año 2013 por el hermano de la víctima Daniel Hernández 👇 pic.twitter.com/J1sXMGCTsm — Santo y Seña (@santotv4) August 8, 2022

"Ahora, yo hago hincapié especialmente en la Fiscalía. El Ministerio del Interior, según ese informe, en julio hizo la denuncia correspondiente sobre un hecho gravísimo y la Fiscalía, que yo sepa, no citó a nadie a declarar", entonces yo espero por la Fiscalía", subrayó.



Para la senadora Bianchi, Fiscalía debe investigar el hecho, "y que no duerma en los laureles como en los casos que les conviene". En caso de ser necesario, "(Fiscalía) se pondrá en comunicación con nosotros y si hay pruebas suficientes del supuesto delito que se pida el desafuero del senador", agregó.



"Acá hay algo muy grave, que tenemos que saber si es cierto o no. Las pruebas que se mostraron ayer son de convicción suficiente, que es lo que necesita un fiscal para pedir la formalización. Espero que Fiscalía ya mismo cite a indagatoria", expresó.

"Son instituciones del Estado. Hay algo muy grave que tenemos que saber si es cierto o no", agregó.



Consultada sobre si este caso se podría tratar de un abuso de funciones, Bianchi dijo que ni cuando estaba en actividad como abogada "les decía a los jueces cuáles son los delitos", sino que se pone en conocimiento de "actitudes o conductas que pueden constituir en delito".



"Situaciones muy difíciles con Bonomi", recordó Bianchi "Nos tocó vivir situaciones muy difíciles con el Ministerio del Interior en la dirección del Liceo Bauzá. Bonomi me denunció al Codicen al viejo estilo de la dictadura. La persona que manejaba toda la parte administrativa, llamados a licitaciones, traslado de personal era Charles Carrera. Que, por otra parte, no está lejos de lo que debe ser, lo que pasa es cómo ejerció el cargo. La verdad es hija del tiempo, estas cosas iban a aparecer. Este Gobierno hizo la denuncia correspondiente, no hacemos circo. Si fuera el Frente aplicaría la política del escrache", dijo Bianchi.



"Puede ser que lo usen de chivo expiatorio al senador Carrera. Espero que no usen de chivo expiatorio al fallecido ministro Bonomi", agregó.

La postura del Frente Amplio

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, confirmó en rueda de prensa que se comunicó telefónicamente con el senador Carrera, quien se expresará públicamente en las redes. "Como siempre hemos dicho: nunca vamos a actuar a la velocidad de Twitter", sostuvo.



Además, dijo que Carrera "es parte del Secretariado del Frente Amplio y como tal va a ir al Secretariado y el tema lo vamos a tratar, porque es inexorable". La reunión es este lunes en la sede del partido.

"Las explicaciones las tiene que dar el senador y las tiene que dar el Frente Amplio. El silencio no ayuda", enfatizó en rueda de prensa.



"Hay una obsesión con la preocupación sobre el Frente Amplio"; "Ahí tenemos todavía al alcalde de las mil gauchadas, intendentes que vendieron ganado y no se habla del tema; abuso sexual en una fiesta del Partido Nacional de un senador suplente... Nosotros en todos los casos hemos hablado. No es que el Frente Amplio no tome medidas, no las toma a la velocidad que determinen. Nos vamos a tomar el tiempo necesario", sentenció.