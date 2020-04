Senado votará desafuero de Guido Manini Ríos después de la ley de urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Guido Manini Ríos se presentó este miércoles ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que evaluará la suspensión de sus fueros. Uno de sus integrantes, el colorado Adrián Peña, expresó en rueda de prensa que el líder de Cabildo Abierto solicitó que se trate el asunto.

Sin embargo, la Comisión decidió suspender las reuniones "hasta tanto se termine con el tratamiento" de la ley de urgente consideración, según explicó Carmen Asiaín, senadora por el Partido Nacional.



La decisión fue porque tres de sus integrantes (Peña, Asiaín y el frenteamplista Charles Carrera) también integran una comisión especial que evalúa dicho proyecto de ley.



En el caso de Guillermo Domenech, senador por Cabildo Abierto, comentó que querrían "un tratamiento inmediato pero" reconocen no tienen "los votos para imponerlo". Además, agregó: "Es así que estamos sujetos a lo que decide la mayoría, prácticamente la unanimidad de la Comisión".



Consultados sobre la posición de sus respectivos partidos políticos, Asiaín y Peña dijeron que todavía deben estudiar el expediente. Luego, Carrera expresó: "Si hay una solicitud de un poder del Estado que es independiente, el Frente Amplio lo va a acompañar".



Uno de los puntos que aclaró Asiaín es que ellos no juzgarán sobre "el fondo del asunto", sino que lo que se pidió fue una "remoción de la protección" que "goza el legislador como un obstáculo previo a ser sometido a la Justicia".



El 1° de noviembre del año pasado Manini Ríos compareció ante la jueza penal Marcela Vargas en una audiencia. El fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, pidió en esa audiencia el desafuero de Manini Ríos, porque consideraba que tenía fueros desde el domingo, fecha de la primera vuelta electoral en la que el excomandante en jefe del Ejército fue electo senador. Por esto no podría "ser acusado criminalmente", según indica el artículo 114 de la Constitución. Por tanto, la sede judicial estaba inhibida de la acusación fiscal hasta tanto cesaran los mismos.



En aquel entonces la jueza Vargas señaló que no se podía seguir la acción penal hasta que no se expidiera el Senado sobre los fueros.



Morosoli pretendía imputar a Manini Ríos por el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva vinculados al denominado caso Gavazzo.