Senado aprobó proyecto que permite a padres ausentarse del trabajo para ir a eventos educativos de sus hijos

La Cámara de Senadores votó este martes 18 de agosto a favor de un proyecto de ley que busca otorgar a padres el derecho a ausentarse de sus lugares de trabajo para participar en talleres, eventos o actividades en centros educativos de sus hijos.

La legislación, que recibió una aprobación unánime en el Senado al ser respaldada por los legisladores de todos los partidos, se pasó a la Cámara de Representantes, donde continuará el proceso parlamentario.

La propuesta presentada por el senador del Partido Socialista Gustavo González intenta brindar a los padres ocho horas pagas al año para que puedan asistir a actos escolares de sus hijos.

La iniciativa de la licencia remunerada nació a raíz de preocupaciones expresadas por los mismos docentes. Según González, maestros y profesores expresaron que la ausencia de los familiares en actividades y actos escolares genera un impacto negativo para los alumnos.

Cámara de Senadores. Estefania Leal/Archivo El Pais

De promulgarse la ley, padres o tutores de los menores contarán con ocho horas remuneradas por año para que puedan ausentarse de sus trabajos y asistir a actos y actividades escolares de sus hijos. Se podrá utilizar para talleres, actividades o eventos en centros educativos, como la Jura de la Bandera.

Para acceder a este derecho, los trabajadores que opten por utilizar ese día libre deberán notificar a su empleador con un mínimo de dos días de antelación y presentar un comprobante emitido por el centro educativo que certifique su asistencia al evento.

Las horas destinadas a esta actividad se considerarán tiempo efectivamente trabajado a todos los efectos legales. Asimismo, no podrán implicar una reducción del salario ni perjudicar el derecho a la licencia anual generada.