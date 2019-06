Sector de Sartori acusa a blancos de disparar "a matar contra candidatura" del empresario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intercambio de cartas no para entre el comando de campaña del precandidato blanco Juan Sartori y el Directorio del Partido Nacional. Este jueves Alem García, uno de los dirigentes más cercanos al empresario devenido en político, envió una misiva al Directorio blanco en la que critica la respuesta que –también por carta- este órgano le envió ayer miércoles.

“Llama la atención el tono de la carta, que no ahorró adjetivos descalificativos a nuestra gestión, y que no tiene precedentes en la historia de nuestro partido. Por eso mismo nos ratifican una preocupante ausencia de imparcialidad y distancia de lo que está ocurriendo dentro de nuestra colectividad”, escribió García.

“La respuesta que recibimos no fue la esperada, ni la que indicaría el sentido común; por ejemplo, se podría haber dicho que se iba a investigar el caso hasta sus últimas consecuencias. Todo lo contrario, a nosotros que somos víctimas de una supuesta conspiración se nos trata de ‘improcedentes e impertinentes’ y se nos acusa de ‘insultantes’. Esta caracterización del caso, realmente, no tiene precedentes y resulta impropia en un alto cuerpo como es el que Ud. Preside”, agrega el dirigente nacionalista.

La primera carta, justamente, la entregó García el pasado lunes a la presidenta del directorio blanco, Beatriz Argimón, y planteaba, entre otros, que el acuerdo alcanzado entre los comandos de los precandidatos blancos para “ignorar” a Sartori, como informó El País este domingo, era un "verdadero escándalo y conmociona a la opinión pública”.

Ahora, García, en su nueva carta, apunta: “Somos el único partido que le puede ganar al Frente Amplio. ¿Cómo el Honorable Directorio del partido no va a hacer todo lo posible por mantener la unidad partidaria? ¿Por qué castiga injustificadamente a una de las opciones más atractivas simplemente porque no puede tomar distancia ecuánime del resto? ¿Cómo no consideran que hacen todo esto frente a un país que observa con perplejidad una gestión que no se compadece con lo que se espera de una alternativa de gobierno?”.

“¿Acaso no es cierto que se permitió la campaña de descrédito sistemático, de parte de notorios compañeros del partido, sin que existiera ninguna exhortación a la convivencia armoniosa ni al elemental respeto?”, pregunta el dirigente de Sartori.



García agrega: “Por lo visto no les parece prudente que en este momento tan importante, se practique con carácter universal el principio de la equidad, ni les parece que atenta contra la unidad que todas las otras tendencias disparen a matar contra una candidatura que viene creciendo en la simpatía de los uruguayos”. “Queremos advertir que es precisamente ese patrón de conducta lo que pone en peligro la opción de triunfo del Partido Nacional. Una colectividad resquebrajada por el insulto y los ataques, pone en duda su capacidad para dirigir los destinos del país”, añade.

Además, en su texto García pide a los miembros del Directorio que no permitan que “una de las mejores opciones del Partido Nacional, que verdaderamente puede romper con la racha de derrotas de las últimas décadas, sea vulnerada en sus derechos por los que deberían ser sus compañeros y competidores leales”.

“En nombre de nuestro sector y con el respaldo unánime de sus integrantes, nos permitimos devolver vuestra nota del día de ayer por considerarla en total y absoluta discordancia con las mejores tradiciones del Partido Nacional”, remata la carta.