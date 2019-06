Los blancos cierran filas para ignorar a Juan Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La chapa de favorito entre los blancos no es sinónimo de éxito. Al menos eso fue lo que ha ocurrido en la interna del Partido Nacional en las últimas cinco campañas electorales. El que viene de abajo termina ganándole al que arrancó como favorito la campaña. Pero en el comando de Luis Lacalle Pou confían en romper con esa lógica y alcanzar el triunfo.

Sin embargo, la irrupción del joven empresario Juan Sartori tiene a gran parte del Partido Nacional nervioso. Saben que su simpatía sigue en alza, al igual que su intención de voto. La idea de que “cuanto más le pegan (critican), más crece”, es parte del análisis del resto de la dirigencia blanca. Por eso en los últimos días los comandos políticos acordaron sellar un “pacto” estratégico. Un pacto de palabra, pero que consideran clave para evitar que el debutante siga creciendo: ignorar al multimillonario Sartori.

“Está acordado con todos. Por la gente del Guapo (Jorge Larrañaga), de Luis (Lacalle Pou), del Coqui (Enrique Antía) y también con Carlos (Iafigliola). Estamos todos alineados. Es lo mejor para el partido. Hay que neutralizarlo y que cada uno haga la campaña a su manera”, confió a El País un dirigente blanco que participó de las conversaciones.



Habitualmente en las campañas internas de los partidos los precandidatos buscan marcar perfil con sus competidores aludiéndolos sin nombrarlos. Es la forma elegante de combatir en la dialéctica. Es que de la otra forma, se exponen a recibir críticas extrapartidarias de falta de unidad.



Es así que Larrañaga aludió a Sartori cuando dijo que él sí acepta todas las entrevistas, buscando dejar en claro que el empresario no quiere quedar en falso con los medios. Cuando Lacalle opinó que no lo ve con altura para completar una fórmula presidencial. O cuando Antía remarca en su discurso la falta de seriedad de las propuestas del millonario.

Todo eso se busca evitar en la recta final de la campaña. “Hay que hacer como que no existe, y confiar en la histórica estructura del partido”, dijo un senador blanco a El País.



El pacto se terminó de sellar a mitad de la semana pasada.



El acuerdo va a tal punto que dirigentes que tenían pautadas entrevistas con algunos medios reacomodaron su discurso. En algún caso hasta corrigiendo parte de las críticas que le habían realizado a Sartori, contó otro blanco del sector de Alianza Nacional.



En Alianza Nacional de Larrañaga y el sector “Todos” de Lacalle Pou está la confianza intacta. Estiman que las dos históricas corrientes quedarán liderando la interna. Pero ven las encuestas y las noticias no son buenas. El empresario mantiene su crecimiento y se consolidó, según sondeos, en el segundo lugar.



“Los encuestadores van a pegarse un porrazo”, dijo ayer de tarde Larrañaga a los medios. Pero más allá de las declaraciones, el nerviosismo por un resultado inesperado -es decir, que Sartori termine segundo o primero- es real.



Hasta ahora la estrategia de los comandos apunta a mostrar las fortalezas de sus precandidatos, criticar al Frente Amplio, al gobierno y llamar a la unidad partidaria.

Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Foto: archivo El País.

Tan así es, que el jueves Lacalle Pou opinó en Pando que todos los contendientes son buenos. “El 30 de junio todo el Partido Nacional se tiene que encolumnar, hombro con hombro, tenemos que llegar bien. Llegar uniendo. Tenemos que llegar diciendo que todos los candidatos del Partido Nacional son buenos candidatos”, expresó.



El líder del sector “Todos” es ultrametódico y muy riguroso con los tiempos. Su objetivo no está en el último domingo de junio.



“Nosotros diseñamos una campaña a noviembre, la venimos siguiendo al pie de la letra, somos muy metódicos con nuestros equipos políticos y técnicos y el programa de gobierno. Dijimos «vamos a hacer una campaña, primera etapa la interna y después del 30 de junio seguimos conversando»”, explicó a los medios el viernes por la noche Lacalle.



En su celular cuenta día a día con una aplicación que le informa cuánto tiempo falta para el 1° de marzo de 2020. Ese día, él se ve como nuevo presidente del Uruguay.



Pero para eso no puede cometer errores en lo que queda de la campaña interna. Porque Sartori avanza y su tendencia de crecimiento aún no ha encontrado techo.

Sartori: “Me gustaría ganar de manera absoluta" “Me gustaría ganar de manera absoluta y demostrando que el apoyo que tiene nuestra campaña y mi candidatura es absoluto”, dijo ayer a El País el precandidato Juan Sartori poco antes de cerrar su acto en la Peatonal Sarandí de la ciudad de Maldonado.



Sartori se mostró confiado en ganar la interna y contrario a que la decisión sobre la fórmula nacionalista la tome una convención. “Yo voy a trabajar hasta el último día de esta campaña hasta el 30 de junio, con las ganas de conseguir el apoyo de tanta gente que podamos ganar según las reglas, quizás por más del diez por ciento de diferencia”, señaló el postulante. Y también disparó contra sus rivales en la interna e indicó que le importa más pelear contra la inseguridad y el desempleo: “Son batallas que a la gente le importan muchísimo más que pelear entre nosotros mismos los blancos”, concluyó Sartori.



Producción: Marcelo Gallardo