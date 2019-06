Sartori cambia y adopta estrategia más agresiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El spot, con un mensaje algo agresivo para los conservadores parámetros locales, empezó a difundirse en la noche del martes en televisión y en redes sociales. “Estamos avanzando, estamos subiendo, nosotros subimos”, dice una locutora mientras se ven manos que se alzan. Una voz masculina cambia el tono y agrega: “Y ellos bajan, siguen bajando”. Se ven gráficas donde Juan Sartori sube, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga caen. A los tres se los reconoce por sus iniciales. Entonces vuelve la voz masculina: “Se tropiezan, están bajando”. Más adelante caen granos de un alimento y el locutor agrega: “Él está bajando”, y muestra una flecha roja que pasa de 56% a 35%”.

Que un spot se refiera en forma tan clara a sus rivales es muy poco habitual en la comunicación publicitaria electoral local.

Unas horas más tarde el precandidato nacionalista fue entrevistado en radio Carve, este martes en la mañana. En el programa Informativo Carve a la 7, Sartori dijo que su candidatura tiene éxito porque había una necesidad de un sistema político “mucho más abierto” a las necesidades de la gente.

SEGUIMOS CRECIENDO. Vos sos la razón por la que cada vez somos más fuertes. Es junto a vos que construiremos el Uruguay que soñamos. ¡No aflojemos! pic.twitter.com/jQSqLLRPvc — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) 4 de junio de 2019

Y entonces agregó: “Miren que no es fácil, yo me estoy enfrentando hoy por el primer lugar a una de las dinastías políticas más importantes y poderosas”. El periodista Gerardo Sotelo le preguntó si se refería “a Lacalle o Lacalle Herrera” y Sartori dijo que sí: “Claro, no es fácil empezar de cero”. Después apuntó que “hay muchos asustados” porque ven que él tiene “posibilidades reales de ganar” el próximo 30 de junio.

Estos dos episodios -sumados al anuncio de que respaldará la propuesta de Larrañaga para habilitar una reforma de la Constitución en aspectos vinculados a la seguridad pública, realizado el lunes- muestran un cambio de estrategia del precandidato.

¿Seguirá en esa línea? “Esto es solo el comienzo, esta es una campaña distinta”, dijo una fuente del comando sartorista.

RELACIONADAS Partido Nacional denuncia “campaña sucia disfrazada de encuesta” contra Larrañaga By Mayte De Leon Partido Nacional denuncia “campaña sucia disfrazada de encuesta” contra Larrañaga Partido Nacional denuncia “campaña sucia disfrazada de encuesta” contra Larrañaga

Su jefe de campaña, Pablo Viana, dijo a El País que se trata de un “reflejo medido” a todos los ataques “que recibió desde afuera”. Seguirá la estrategia comunicacional “agresiva” y en principio los guiones de los próximos spots irán por la línea de que los demás candidatos mostraron “falta de apego a lo que la gente pide”, indicó Viana.

El jefe de campaña no comparte la expresión de la “dinastía política” del candidato, pero dice que Sartori seguramente lo dijo porque “está muy dolido por la campaña que le han hecho”. Entonces insinuó que la campaña “ya está embarrada” y que deberían intentar “no ser agresivos” en los discursos.

La senadora Verónica Alonso confirma el panorama. A menos de un mes de la elección, “uno empieza a polarizar con el contrincante, que es Lacalle Pou”, admitió a El País. Y opinó: “Me parece bien, está muy bueno, estamos a 25 días y nosotros estamos segundos”.

Alonso explicó que Sartori va a contraponer con Lacalle Pou sin descalificar, “aunque a Juan lo han atacado mucho de adentro del partido, parecía ‘disparen contra Juan’”.

Alem García, quien ha estado desde el inicio al lado de Sartori, opina que el spot “hace referencia a una realidad”, y que “el que se ofenda es un blandito”.

Pero García no cree que la campaña se vaya a centrar en Lacalle Pou de acá en más ni a cambiar de rumbo: “Seguiremos con lo mismo, que dio resultado: vamos a hablar con la verdad, no saldrán ofensas”.

De cara al 30 de junio, el comando de Sartori tiene un trabajo hecho con 10.000 voluntarios reclutados a través de las redes sociales, formación de adherentes convocados desde el call center, recorridas barriales con “equipos en tierra” y logística especial de transporte para esa jornada clave. Porque, se sabe, así también se puede ayudar a ganar una elección.

Encuestas reafirman tendencia en alza

Dos encuestas que se conocerán esta semana confirman la tendencia y muestran a Juan Sartori subiendo, según pudo saber El País. En tanto, los sondeos internos diarios que realizan en el comando de Sartori le dan cerca de 30%. “Nuestras proyecciones es que se va a intensificar la distancia entre Juan y Jorge (Larrañaga) y nos acercamos a Luis”, dijo el jefe de campaña, Pablo Viana. “Tenemos que ver cómo aumentar la velocidad, estamos discutiendo eso”.