Partido Nacional denuncia “campaña sucia disfrazada de encuesta” contra Larrañaga

La presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo a El País este martes que está preparando una denuncia ante Delitos Complejos para que se investiguen los sucesivos casos donde los blancos se han visto afectados por lo que denominó una “campaña sucia”.

La dirigente nacionalista manifestó su sorpresa ya que los diferentes hechos han sido orquestados desde el exterior (India y México, entre otros), pero aclaró que nada han tenido que ver con lo que viene siendo la campaña “limpia” de la interna blanca.

“Queremos que se investiguen todos los hechos. No tengo elementos claros ni concretos de dónde vienen. Por eso presentaremos la denuncia a la Justicia para que investigue. Una vez sí y otra también están recibiendo alguno de estos mensajes que en realidad no tienen nada que ver con (lo que viene siendo) la campaña”, dijo la presidenta del directorio blanco.



Este martes El Observador dio cuenta de que en las últimas horas se constató la realización de llamadas –hechas por una operadora con acento mexicano- centradas en la figura del precandidato blanco Jorge Larrañaga. Entre otros, esa grabación indicaba que el líder de Alianza Nacional “no tiene ninguna posibilidad de ganar la interna” blanca.



"Larrañaga ocupa el tercer lugar dentro de la interna del PN y no tiene posibilidad alguna de ganar. ¿Debe sumarse a la campaña de quien va en primer lugar o debe seguir en competencia?", es una de las preguntas que escucha quien recibe la llamada grabada, según consigna El Observador. Cada una de las respuestas ofrecidas tiene un número para digitar.



"Es una campaña contra el Partido Nacional. Es una verdadera vergüenza, con el Partido Nacional no se jode", dijo Larrañaga ante la consulta de ese medio.



Argimón se refirió a este hecho a través de su cuenta de Twitter:

Acabo de expresar mi solidaridad con el compañero @jorgewlarranaga por la campaña sucia que disfrazada de encuesta se está realizando y que lo tiene como protagonista.Nuevamente haremos la denuncia correspondiente y seguiremos peleando por campañas transparentes @PNACIONAL — Beatriz Argimon (@beatrizargimon) 4 de junio de 2019

No es la primera vez que en esta campaña electoral miembros del Partido Nacional han denunciado situaciones de este tipo. El también precandidato Luis Lacalle Pou presentó una denuncia por el caso de la versión falsa del libro "Luis Lacalle Pou. Un rebelde camino a la Presidencia" que circuló en redes sociales.



Además, a fines de mayo El País informó que una página de Facebook –Latin Blog- que intervino en Honduras en 2017 ahora estaba atacando a Lacalle Pou y a candidatos del Frente Amplio.