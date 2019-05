Página que intervino en Honduras en 2017 ahora ataca a Lacalle Pou y candidatos del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace días circulan por WhatsApp viñetas con mensajes contra el precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. También se viralizó un video falso con el logo de Los Ángeles Times, presentado como informe sobre las elecciones en Uruguay. El video no es de ese medio y forma parte de una campaña sucia focalizada en redes sociales, que también tiene como destinatarios a los precandidatos del Frente Amplio y al colorado Julio María Sanguinetti.

Ese contenido -ya sin el logo de Los Ángeles Times, sino con el de la página Latin Blog- fue uno de los dos posteos que se difundieron en Facebook mediante pago de publicidad. Latin Blog fue usada de la misma forma en las elecciones de Honduras en 2017.



El video, que también circuló por Whatsapp desde teléfonos de la India, fue viralizado en Facebook a través de esa página, que existe desde febrero de 2017 y tiene más de 3.600 “me gusta”.



Latin Blog se presenta como “un espacio para ideas sociales y políticas que escriben nuestro presente, donde todos los que formamos parte de Latinoamérica estamos conectados”. El sábado 25, Latin Blog utilizó la polémica en torno al video falso de Los Ángeles Times para volver a publicarlo con el logo del diario norteamericano y un texto en el que contradictoriamente decía que el video era propiedad de Latin Blog y alguien lo había alterado.

¿Cómo funcionan los ataques?

Hasta el 25 de mayo, Latin Blog pagaba para difundir dos videos con ataques a los candidatos.

En la página se intercalan videos potencialmente virales (similares a los del medio de comunicación Playground) como “La ballena con el canto más triste” y “Cómo un hombre comenzó la limpieza de playas más grande del mundo” con viñetas y contenido en el que se ataca a varios precandidatos a la Presidencia.



Los primeros buscan probablemente aumentar el alcance orgánico de la página (cuántos seguidores tiene) para que el dinero, utilizando los posteos de contenidos falsos, alcance a más gente. Según información de Facebook, esta cuenta tiene siete administradores: seis viven en México y uno en Uruguay.



Hasta el 25 de mayo había dos publicidades pagas funcionando desde Latin Blog. Una de ellas era un video en el que se habían editado todas las viñetas sobre Lacalle Pou y su padre que en estos días circularon por WhatsApp. El otro es el video falso que era señalado como de Los Ángeles Times, algo que desde el periódico norteamericano fue desmentido.



En ese video, hecho con caricaturas, se afirma que el Frente Amplio tuvo “15 años de mal gobierno”, se muestra al candidato Daniel Martínez subido a un podio con un pin que dice “I love Maduro” y también a Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou cortando un mapa de Uruguay con dos motosierras.



Las publicaciones eran promocionadas por la página para Uruguay, es decir que sus administradores pagaban a Facebook para que esos posteos alcancen a más lectores, un mecanismo idéntico al que se utilizó un mes atrás para divulgar una versión falsa del primer capítulo del libro “Luis Lacalle Pou. Un rebelde camino a la Presidencia”. Estaban activas hacía por lo menos una semana, según la información recabada.



No está claro, porque Facebook no da acceso a esa información, a qué segmento de la población se estaba apuntando ni cuál era el monto que se había destinado para la campaña de información falsa.



Además, hay otros videos en la página que no tenían pauta paga al momento de la investigación pero pudieron haber tenido antes y no quedó registro, donde se vincula sin pruebas ni argumentos a Lacalle Pou con delitos.



Por ejemplo uno de esos videos habla primero de la incautación en Alemania de 400 kilos de cocaína que viajaban en buques con arroz uruguayo y luego se cuenta que en el libro de Lacalle Pou se menciona que en su juventud consumía cocaína.

Los candidatos.

Uno de los videos difundidos por Latin Blog, en el que aparece el precandidato Juan Sartori.

En otro video se asegura que “los uruguayos están cansados de elegir las mismas caras y los mismos apellidos de siempre” mientras se muestran imágenes de Vázquez, Mujica, Sanguinetti, Martínez, Larrañaga y Lacalle Pou, y se habla de la renovación al tiempo que se muestran imágenes de los candidatos Juan Sartori (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado).



Los equipos de comunicación de estos candidatos fueron consultados por El País sobre si existía relación con esas campañas. La jefa de prensa de Juan Sartori, Noelia Franco, dijo que a su juicio “los que no juegan bien están instalando que los que jugamos bien somos el problema”.



Y Franco agregó: “Quieren instalar que esa página es nuestra, una encuesta mexicana, las caricaturas de Whatsapp. Nosotros no tenemos nada que ver con esa web”.



Por otro lado, desde el equipo de campaña de Talvi dijeron a El País no estar al tanto de la existencia de esta página y que “da náuseas” que el “juego sucio” de la “campaña de mentiras y noticias falsas” haya “llegado al país”. Asimismo, se indicó que “seguramente el autor de esto es alguien acostumbrado a hacer trampas y jugar sucio” que “cree que se está beneficiando”, pero “así perdemos todos”.



A pesar de que hace meses candidatos y equipos presentaron denuncias penales por la publicación, por ejemplo, del capítulo falso del libro sobre Lacalle Pou, las páginas que lo difundieron siguen activas y produciendo contenido engañoso. Tampoco se han encontrado personas responsables de estas publicaciones, aunque desde esas páginas se paga publicaciones a Facebook usando tarjetas de crédito.



Faltan 33 días para las elecciones internas y la sofisticación de los ataques en redes sociales parece ser cada vez mayor.

El vínculo con Honduras.

La periodista hondureña Luisa Agüero dijo a El País que “la desinformación afectó sobremanera a los electores indecisos”, y que se utilizó como estrategia “estrategia del gobierno para mermar las capacidades ciudadanas”, en un país que registró “59 agresiones a la libertad de expresión” durante el proceso electoral hondureño de 2017, que fue cuestionado por la OEA, que hasta llegó a pedir su repetición.



Por ese tiempo, Latin Blog operaba en Honduras de un modo similar al actual, intercalando videos virales con mensajes contra el candidato opositor Salvador Nasralla.



En uno de estos videos, algunos que permanecen en Facebook y otros en YouTube, se habla de la vida sexual del candidato hondureño, se sugiere que su orientación sexual no es la que dice tener y se vincula esto con el hecho de que tiene una esposa menor que él.



Parte del video muestra a un supuesto psicólogo de nombre Gilbran Beraza, pero la voz que se oye no concuerda con el supuesto Beraza y sus gestos en la imagen tampoco. En ninguna búsqueda en internet aparece un psicólogo con ese nombre.



La difusión de mala información está “estrechamente vinculada con el sistema judicial" de ese país y “puede ser utilizada como medio probatorio para la persecución política”, afirmó Agüero.