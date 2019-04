Luis Lacalle Pou habló sobre la versión falsa de su libro: "Voy a llevar a todos a la Justicia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder del sector Todos y precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, habló esta mañana sobre el documento en formato PDF que está circulando desde hace unos días en redes sociales. Este documento simula ser la versión digital del libro Luis Lacalle Pou. Un rebelde camino a la Presidencia, escrito por Esteban Leonís y publicado por la editorial Planeta, presentado el pasado 3 de abril.

El propio Leonís salió en las últimas horas a aclarar públicamente que dicho documento no era una versión digital de su libro, que era algo falso y que la editorial iba a tomar las medidas pertinentes.

Ante la circulación en un pdf falso, del libro que escribí sobre @LuisLacallePou aclaro que el mismo no condice con lo publicado en papel por @PlanetaLibrosUY y no fue cargado por mi, tal como se quiere hacer ver. No existe ninguna publicación digital de dicho libro! — Esteban Leonís (@EstebanLeonis) 9 de abril de 2019

Hoy, en entrevista con VTV Noticias, Lacalle Pou dijo que su equipo de trabajo ya presentó ayer martes la denuncia ante delitos complejos por este tema.



Respecto a uno de los hechos puntuales que resalta esta versión falsa del libro -un supuesto accidente de tránsito protagonizado por Lacalle Pou años atrás en el que habría muerto una mujer, según el relato que hace esta versión falsa del texto-, el precandidato dijo que en su momento ya llevó a la Justicia Penal a los que lo acusaron por este tema.

Pero "para los que querían seguir en esto, porque no es que me acusen de un error político, acusan de que maté a alguien, voy a llevar a todos a la Justicia", dijo.

Respecto a la circulación del documento falso, Lacalle Pou sostuvo que "acá hay algo más grande, no se quién es, ayer mi equipo hizo la denuncia en delitos complejos. Es muy difícil porque no está hecho por cualquiera".



Ante la pregunta de si piensa que se trata de algún grupo político, contestó: "No sé. No está hecho por un aburrido, un malaleche".



"Cuando vos ves una publicación la contestás, si es muy dura la llevas a la Justicia...pero esto hasta el momento no lo han podido rastrear, lo ha hecho alguien que sabe", señaló.