Sector de Lustemberg denuncia el “tono” de las críticas hacia las mujeres que forman parte del Ejecutivo

El sector de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, emitió un comunicado en la jornada de este lunes en respaldo a la jerarca y a otras mujeres presentes en el Poder Ejecutivo como Sandra Lazo y Gabriela Valverde.

El Abrazo, una alianza integrada fundamentalmente por los sectores PAR (Participar, Articular, Redoblar) y el IR, expresó su “rechazo a una forma de hacer política que comienza a repetirse frente a decisiones de gestión, avances concretos o transformaciones que empiezan a hacerse visibles: la discusión sobre el contenido es desplazada por la descalificación personal, la polémica o la búsqueda de una frase que consiga un titular”.

Lo vimos nuevamente estos días, con expresiones dirigidas hacia la ministra Lustemberg y la subsecretaria Gabriela Valverde”, en alusión a lo señalado por el senador Carlos Camy durante una comisión del Senado, cuando reclamó disculpas a la jerarca por sus dichos sobre Jorge Larrañaga.

"Como la subsecretaria es mujer, es una señora, lo dejo por acá y en estos términos, porque si hubiera sido otro el caso, capaz que lo resolvíamos de otra manera; porque a quien no está para defenderse, los defienden los amigos”, dijo Camy en esa instancia.

“Lo hemos visto también con diferentes características y tonos, hacia otras mujeres que integran el gobierno, como las ministras Lazo y Cardona. No todas las situaciones son iguales ni tienen las mismas características. Pero hay una dinámica más amplia que debería preocuparnos”, apuntó la agrupación política.

Consideró, además, que algunos avances de gestión en la discusión pública “quedan rápidamente desplazados por una polémica, un agravio o una anécdota menor, mucho más ‘vendible’ para la conversación del día”.

“La reiteración de esta dinámica hace difícil considerarla simplemente una casualidad”, se agrega en la declaración.

Con respecto a salud pública, se destaca que en agosto se incorporaron 12 medicamentos al sistema; se vacunaron contra el meningococo a 87.000 niños y adolescentes, se inauguraron nuevos consultorios pediátricos y un área de cuidados neonatales, mientras que en 12 departamentos se avanzó en planes de salud mental.

No obstante, se denuncia que “para discutir una política no es necesario atacar personalmente a quienes tienen la responsabilidad de llevarla adelante”.

“En el caso de Lustemberg esta dinámica se ha vuelto particularmente reiterada. Frente a distintas decisiones adoptadas desde el Ministerio de Salud Pública, una y otra vez el debate termina desplazándose desde el contenido hacia la persona”, finaliza.

En concreto, la ministra ha sido cuestionada por la decisión de reducir de cinco a tres años la sanción impuesta a la anestesista por el caso de la pediatra fallecida Soledad Barrera; por la gestión del sistema de vacunación contra el meningococo; y, más recientemente, por el contrapunto con el expresidente de ASSE Leonardo Cipriani, quien cuestionó la versión del gobierno sobre la incorporación de 12 nuevos medicamentos al Formulario Terapéutico.

La ministra también había estado envuelta en la polémica por la situación del actual presidente de ASSE, Andrés Danza, quien mantenía vínculos laborales con varias mutualistas en simultáneo mientras estaba al frente del principal prestador de salud del país. Lustemberg fue interpelada en noviembre de 2025 por esta situación y, Danza terminó renunciando a sus demás trabajos luego de los duros cuestionamientos de la oposición y de un fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).