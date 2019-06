Sartori preocupado por sus listas rotas y desaparecidas en varios circuitos del país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Comando de Campaña del precandidato blanco Juan Sartori denunció que en muchos circuitos del país las listas del empresario estaban desaparecidas o intencionalmente rotas.



"Parece que haya orden de romper nuestras listas en todo el país", indicó el precandidato en el comité ubicado en Berro y Martí, barrio Pocitos.



En un comunicado enviado a la prensa este domingo, se instó a que todos los votantes de Sartori vayan con la "lista en mano" para poder votar pese a los inconvenientes.



A través de un video difundido por el propio sector, la senadora Verónica Alonso indicó a los votantes que no esperen a llegar al circuito sino que vayan con las listas preparadas.



"Queremos que todos tengan la oportunidad de votar, por eso no se olviden de llevarla. No se jueguen a encontrarla dentro del cuarto secreto", expresó la senadora.

"En un día como el de hoy, muy importante para los uruguayos, un día cívico, todos tenemos que respetar a todos. Exhorto a todos quienes nos quieran acompañar a llevar su lista. No esperar llegar al circuito, porque en muchos han desaparecido las listas de Sartori", indicó.



Al respecto Alonso indicó que se va a hacer la denuncia correspondiente ya que sabe de varios casos en los que las listas aparecieron dañadas. Además el Comando de Campaña reúne información que llega de todo el país para presentar oficialmente la denuncia ante la Corte Electoral.



Consultado por El País el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, indicó que se trata de un caso "vandalismo que es lamentable" pero que no tienen ninguna forma de controlarlo.



"La persona cuando va con las listas va a la mesa, acredita su pertenencia al partido y coloca las hojas acompañado por algún miembro de mesa", indicó Arocena.

Hojas departamentales.

El diputado blanco Jorge Gandini indicó que además un ministro de la Corte Electoral les informó que un grupo de Sartori presentó una nota para solicitar que se validen las hojas departamentales en un departamento diferente al que se vota, pedido que fue desestimado.



"Es claro que han distribuido mal, y en algún departamento del país que no sabemos cuál es, o quizás en más de uno, se repartieron hojas de Sartori de otro departamento. Cuando se va al escrutinio, una hoja departamental en un sobre con una hoja nacional, si la departamental es de otro departamento, anula la totalidad del voto porque es un objeto extraño en el sobre", explicó.



Ganidni indicó que este dato "es clave" para evitar que se anulen los votos realizados y opinó que el problema que presenta el precandidato blanco "debe ser grande". Por otra parte explicó que aunque se apele a la Corte para validar este inconveniente "hay sobradísimos antecedentes de que estas situaciones constituyen la anulación del voto".



El día de Sartori.

Sobre las 8 de la mañana Sartori, comenzó el día ejercitándose: a pesar de la lluvia salió a correr por la rambla.



Aproximadamente media hora después volvió a su casa y contó a los periodistas que estaban presentes que desayunaría con la familia y luego se iría a votar con su abuela, Raquel, sobre las 10 de la mañana. "Me dijo que quería que su nieto la acompañara a votarlo para ser presidente", dijo Sartori a El País.



Finalmente votó cerca de las 11:00 en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ubicado en Cerrito 318 esquina Colón. "Siento una gran emoción y un gran orgullo de votar por primera vez en Uruguay", indicó.