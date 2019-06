Presidente de la Corte indicó que credenciales nuevas o recién trasladadas no pueden votar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron varios los reclamos que realizaron los votantes al llegar a su circuito y ver que no estaban habilitados para votar con su nueva credencial o con la vieja recién trasladada.



Consultado por El País el presidente de la Corte, José Arocena, explicó que esta situación es normal debido a que cada elección tiene un cierre ficto de padrones lo que implica que están inhabilitados para votar en las elecciones internas pero sí podrán hacerlo en las nacionales.



"El 29 de marzo se hizo un cierre ficto de padrón. Todo lo que hubo de traslados, de renovación no entra en el padrón para las elecciones internas", explicó y agregó: "Para las de octubre sí".

Con respecto a las denuncias por la baja capacitación del personal de la mesa de votación expresó: "Lo que estamos recibiendo es que en todo el país el 97% de las receptoras de votos funcionan con total normalidad. El 3% restante no son problemas de capacitación sino de gestión y logística. Por ejemplo: una empresa distribuye las mamparas y en algunos casos han tenido pequeñas demoras. Sería bueno identificar esas denuncias que recibieron".



"No me consta que hayamos tenido que mandar más funcionarios, aunque puede haber sucedido. Yo no estoy dando las órdenes para cada caso concreto. Estamos movilizando 900 funcionarios de la Corte", agregó.

Por otra parte Arocena hizo referencia a la queja realizada por el equipo del precandidato blanco Juan Sartori, que aseguró que en muchos circuitos de votación rompieron o cortaron intencionalmente las listas del empresario.



"Eso es vandalismo lamentable, pero nosotros no tenemos ninguna manera de controlar ese vandalismo", indicó y explicó que las personas que ponen las listas en los circuitos "son pertenecientes los partidos absolutamente acreditadas ante la mesa".



"La persona cuando va con las listas va a la mesa, acredita su pertenencia al partido y coloca las hojas acompañado por algún miembro de mesa", indicó Arocena.