Sanguinetti al Frente Amplio: "Hablan de un Batlle cuyo reformismo no entienden"

Julio María Sanguinetti, expresidente en dos oportunidades y actual secretario general del Partido Colorado, aseguró este viernes que el Frente Amplio "sostiene el inmovilismo" y "hablan de un Batlle cuyo reformismo no entienden".

A través de su columna del Correo de los Viernes, Sanguinetti apuntó contra las críticas que ha realizado la oposición por las consecuencias de la portabilidad numérica y la autorización del gobierno a cinco cableoperadoras para vender internet, lo que hizo caer el monopolio que ostentaba Antel.

Aseguró que desde el Frente Amplio "invocan a Batlle", en referencia a José Batlle y Ordoñez, "con increíble desparpajo como si no hubieran hecho todo lo posible para liquidar el Estado "burgués" del Batllismo aun por la vía armada".



"Hablan de un Batlle cuyo reformismo no entienden. Él fue siempre anticipatorio. Y si hace 100 años tenían sentido algunos monopolios hoy casi ninguno se sostiene. Llegan siglo más tarde", lanzó en ese sentido.



Aseguró que la postura que toma Antel, dirigida por el colorado Gabriel Gurméndez, se ubica en el "reformismo", entre los "dos extremos, el conservador y el liberal a ultranza". "Por eso hay competencia en celulares y por eso la portabilidad numérica, sin ningún terremoto (porque los cambios fueron porcentualmente pequeños), ha beneficiado al ciudadano", aseguró.



Sanguinetti lamentó que hoy "se pone el grito en el cielo" por la autorización a los cableoperadores que impugnaron el artículo 56 de la Ley de Medios que prohibía que estas empresas vendan internet, cuando "el Ejecutivo ahora simplemente está reconociendo el fallo judicial y por equidad tendrá que hacerlo con las empresas de cable de todo el país".



Aseguró que "o bien se deroga toda la ley de medios o se dispone un artículo específico para que estos cableoperadores puedan acceder a ese mercado y sobrevivir, ya que los hechos dicen que la tecnología los está llevando a la crisis". Estas alternativas están arriba del oficialismo, que todavía no se expidió que camino tomará.



Nuevamente aludiendo al Frente Amplio, Sanguinetti remarcó que los que quieren un Antel "monopolista la condenan al atraso", y confió en la capacidad de Antel para "competir".



"Entre privatistas e inmovilistas conservadores (que se dicen progresistas pero rechazan todo cambio), el histórico reformismo que el Batllismo incorporó a la matriz nacional, es el que nuevamente nos da la respuesta. Ni un extremo ni otro. El Estado al servicio del ciudadano, no éste al servicio del Estado", remató su mensaje el expresidente.