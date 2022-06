Antel replica las críticas por la portabilidad numérica y alega tener 25 mil clientes más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Antel saben que las condiciones del mercado cambiaron y seguirán cambiando, pero confían en que las nuevas situaciones de competitividad que enfrenta la principal empresa telefónica de Uruguay no implicará retroceso o debilitamiento alguno, como sostiene tanto el Frente Amplio como el sindicato de la compañía.

“Lo que la experiencia ha demostrado es que cuando uno abre una actividad a un mayor grado de competencia el resultado es un crecimiento natural del mercado, porque se generan nuevas demandas, se satisfacen necesidades de clientes y se mejora la calidad de los servicios por la puja de las nuevas ofertas comerciales”, razona el presidente de la empresa estatal, Gabriel Gurméndez, que pone arriba del escritorio de su despacho -en el piso 25 de la Torre de las Telecomunicaciones- los números de un nuevo balance de la empresa desde que rige la portabilidad numérica, y que lo animan a ser optimista.



Aquí pueden hacerse dos lecturas. Una es enfocarse en cómo se comportaron los 40.000 usuarios de celulares que hasta ahora se cambiaron de compañía telefónica manteniendo su número -derecho que rige desde el 12 de enero pasado-, y otra es ponderar la cantidad bruta de clientes que tiene Antel a partir de la activación de esta normativa, establecida en la Ley de Urgente Consideración.



Gurméndez reconoce, como informó ayer El País, que Antel tiene al momento un balance negativo de 1.000 usuarios que se fueron a la competencia portando su número, pero para el presidente de la empresa pública esto solo es producto de las “fluctuaciones” normales de un mercado, que justamente cobró más dinamismo desde que rige este nuevo derecho.

“Lo más importante es que todos los anuncios apocalípticos de que Antel se iba a fundir con este cambio no ocurrieron”, dice en ese sentido Gurméndez, que destaca que la oscilación de esos 1.000 usuarios aproximados representa el 0,05% del total de clientes de la estatal. Y además concluye que, haciendo las sumas y las restas, la situación es de “casi” un empate.



Pero el jerarca igualmente prefiere poner de relieve lo otro: el balance global de clientes de la firma en estos meses signados por ese cambio. O sea, reparar en cómo evolucionó la cantidad total de usuarios que tiene la estatal -que al día de hoy asciende a 2.247.968- con el desafío del contexto de la portabilidad. Y ahí el panorama parece distinto, porque Antel ganó, en este tiempo, 25 mil clientes, y espera asimismo sumar otros cinco mil en los próximos días.



“La mirada grande para nosotros no consiste en analizar las 40 mil personas que se cambiaron de operador, sino en ver que, en este marco de mayor competencia, venimos creciendo desde principios de año”, afirma Gurméndez. “Y en estos cinco meses -continúa-, si comparamos con el mismo período del año anterior, duplicamos la cantidad de gente que renovó su contrato, porque de 67 mil que lo hicieron el año pasado ahora tenemos 134 mil”.

¿Cómo se dio esto? Para Gurméndez es bastante lineal: lo explica por la mayor exigencia del mercado, lo que a su vez condujo a la firma a llevar adelante “campañas agresivas y a ofrecer planes más beneficiosos”. El resultado de esto es que incluso llegaran personas “que prefieren no hacer el trámite de la portabilidad “ y de todas maneras cambiarse directamente a Antel.



El éxito comercial, por otra parte, también se reflejó en la venta de celulares, que creció -siempre analizando los cinco meses de vigencia de la portabilidad- un 62% en comparación al mismo lapso de 2021. Porque mientras el año pasado se comercializaron 88 mil dispositivos, en este el número creció a 144 mil.

Conflicto con Sutel

La realidad económica de la empresa, en los términos manejados por su presidente, no son en absoluto compartidos por el sindicato de Antel, como se conoce desde hace tiempo. De hecho, Sutel efectuó ayer un paro de 24 horas -junto con todos los gremios del Estado-, en su caso bajo el lema “para no volver al pasado” y “en defensa” de la compañía.



Gabriel Molina, secretario general de este sindicato, dijo a El País que a su entender Gurméndez vive “en un mundo virtual” porque “los números demuestran que todos los negocios que ha hecho Antel, que eran supuestamente buenos, terminaron siendo nefastos”, aunque no detalló cuáles, pero agregó que de cualquier forma esa es “una realidad objetiva que no se puede tapar con un dedo”.

El sindicalista, que además es secretario de propaganda del Pit-Cnt, no acepta ni siquiera el hecho de que la estatal haya ganado en este tiempo los clientes que anunció Gurméndez. “En los 25 mil están incluidos los contratos que Antel retuvo por las ofertas que hubo”, opinó, e insistió en que “en todos los lugares del mundo en que se habilitó la portabilidad numérica se terminó debilitando la empresa líder”.



Por otra parte, la gestión de Antel, y específicamente en relación a los resultados operativos desde que está la portabilidad, mereció criticas del Frente Amplio en las últimas horas.



La senadora Silvia Nane, que en su cuenta de Twitter compartió la respuesta a un pedido de informes que hizo a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, criticó el “saldo negativo” que obtuvo Antel en el mercado de las portaciones, cuando sus competidores -Claro y Movistar- lograron una ganancia neta de 402 y 854, respectivamente.



“(Antel) perdió más portaciones de las que ganó. Estas cifras no fueron públicas. No hay transparencia”, cuestionó la senadora.



Ursec: el costo de internet bajó 75%



La Ursec publicó este martes un estudio comparativo que analiza el impacto de la implementación de la portabilidad numérica en todos los mercados, cuyo resultado es para Gabriel Gurméndez “muy importante”, porque reflejan “las mejores ofertas que están recibiendo todos los clientes en términos de precios y de rendimiento de los planes”.



Así, lo que señala el reporte de Ursec es que se registró un descenso general de precios, tanto en los contratos de servicio telefónico como en internet. El análisis está acotado a dos variables: el precio mensual y el rendimiento en Gb de los planes de telefonía móvil que ofrecen los tres operadores de este rubro en el país. En esa comparativa, Ursec registra “un descenso de casi 75% en el precio promedio abonado por Gb”. Y el rendimiento del Gb desde que se implementó la portabilidad numérica tuvo un incremento de casi 200%.



De otro lado, respecto a los precios de los contratos, se refleja “un descenso en el precio promedio mensual en el orden del 14% (a precios corrientes, sin considerar la inflación)”, señala el informe.



De esta manera, los precios promedio pasaron de $ 1.080 en diciembre, a $ 971 en marzo y $ 925 en junio.