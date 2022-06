Gurméndez defendió competencia en internet: "Capaz que Corea del Norte" es el único país con un operador solo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, aseguró este miércoles que la visión del director frenteamplista en la empresa pública Daniel Larrosa es "conservadora" y que no hay países que tengan "un operador" de servicios de banda ancha y de internet donde "no haya la posibilidad de un mínimo de competencia".

Larrosa había manifestado ayer a En Perspectiva (Radiomundo) que "no es necesario" otro proveedor de internet luego de que el gobierno resolviera habilitar a cinco cableoperadores la posibilidad de vender internet tras fallos judiciales que permitían activar esta opción, hasta entonces monopolio de Antel.

Gurméndez retrucó esta mañana en el mismo programa que "la realidad ha demostrado es que cuando se introduce un mayor grado de competitividad, cuando las empresas tienen que seducir a sus clientes en un marco donde está siendo cotejado contra otro (...) evidentemente se mejora la experiencia del cliente y se terminan fortaleciendo las empresas porque para estar tenés que ser mejor".



Y luego, lanzó contra el director opositor: "La controversia es de Larrosa, de la gente que piensa como Larrosa, de las fuerzas medio conservadoras, porque están defendiendo algo que no existe en el mundo. No es Larrosa contra Gurméndez, es Larrosa contra el mundo"



"No hay ningún país del mundo, ninguno; capaz que Corea del Norte, no lo sé; que tenga un operador de servicios de banda ancha y de internet y que no haya la posibilidad de un mínimo de competencia", remarcó.



El presidente de Antel destacó que meses atrás cuando se avanzó sobre la portabilidad numérica "aparecieron de vuelta los mismos actores a decir que Antel se iba a fundir". Nombró nuevamente a Larrosa, "que anunció el apocalipsis de Antel y la realidad es que ahora nos enfrentamos al mismo discurso, a la misma consigna". Además, se refirió al sindicato y su discurso en torno al tema. "No es (Gabriel) Molina, ahora en las conferencias de prensa ponen a otra dirigente sindical, pero es el mismo perro con otro collar".



Gurméndez enfatizó que Antel ganó "casi 30.000 clientes en el marco generado por la portabilidad numérica". Insistió que en "el resultado global, Antel está creciendo" y puntualizó que la última medida de participación de mercado de la Ursec "demostró que estamos por el camino correcto".



"No le tenemos miedo a la competencia", remarcó el jerarca de Antel, al mismo tiempo que la compañía está "firme" y "dando los pasos necesarios para competir". Dio un paso más y valoró: "Si algo hemos visto, siempre en estos mercados que se abren el beneficiario al final del día es la gente". Insistió que la empresa está tomando pasos para "ampliar el alcance, la calidad y el precio" de los servicios.