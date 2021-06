Sanguinetti dijo que FA pide renuncia de Cardoso para "tapar noticias" de Gas Sayago y Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, consideró que el pedido de renuncia realizado por el Frente Amplio para que el ministro de Turismo Germán Cardoso deje su cargo es una forma de "tapar las noticias que han salido de Gas Sayago, de Antel Arena", entre otras, expresó.

"Salen pidiendo renuncias, que es la renuncia de la semana, porque ahora (el Frente Amplio) está dedicado a pedir renuncias últimamente", dijo el jerarca en diálogo con 970 Universal.



Sanguinetti indicó que el propio ministro aclaró los episodios mencionados durante la audiencia de formalización del excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, quien mantuvo conversaciones con Cardoso. En todos los casos, el jerarca le pedía determinados favores que llevaron a que el efectivo cometiera delitos de abuso de función.



"Son conversaciones que tuvo con este funcionario de la policía, por cosas que no eran de beneficio personal, todo lo contrario. Porque si hay una picada y hay ruido, ¿a quién se va a llamar? Se llama a la Policía, no a Salud Pública", planteó el secretario general. "Beneficio propio ninguna, ¿qué es beneficio propio? Da la impresión de que hubiera determinado beneficio económico y no, no hay nada de eso", aseveró.



El expresidente recordó que el fiscal que lleva adelante el caso , Jorge Vaz, aseguró que el ministro no es investigado ya que se entiende que no cometió ninguna ilegalidad.



Sanguinetti consideró además que todo el episodio "ha tenido una repercusión desmesurada", y expresó: "Me parece que el asunto no da para más".



Además del exmandatario, Cardoso también recibió el apoyo del presidente Luis Lacalle Pou, quien tras mantener una extensa conversación decidió apoyarlo para que se siga desempeñando en su cargo al frente del Ministerio de Turismo.



El Frente Amplio por su parte consideró que el jerarca "utilizó su investidura” para obtener beneficios para sí o un tercero" y por esto solicitó que deje su cargo.