Fenapes difundió imagen de Batlle y Ordóñez con tapabocas anti LUC y generó reacciones: "Dan pena"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con una ilustración de José Batlle y Ordóñez usando un tapabocas con la inscripción "#EducarNoLUCrar", lentes de sol y un cartel que indica "#YoFirmo", contestó la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) al diputado colorado Felipe Schipani, luego de que la Corte Electoral exhortara a no usar la imagen del líder político para publicidad.

"Esperemos que Fenapes acate la resolución de la Corte Electoral y deje de usar la imagen de Don Pepe para su publicidad", expresó el legislador a través de su cuenta de Twitter. "Listo diputado, ya acatamos", respondió la federación junto con la ilustración de Batlle y Ordóñez.

Esta respuesta generó críticas entre algunos actores políticos, entre ellos el propio Schipani, quien expresó: "Lo más triste de todo esto, es que esta gente educa a nuestros jóvenes. Bueno, cuando van a trabajar".

En el mismo sentido, la senadora blanca Carmen Asiaín se refirió al hecho y dijo: "Como blanca, casada con un batllista de ley, me indigno de este atropello y burla a la resolución de la Corte Electoral".



La diputada colorada María Eugenia Rosselló, también opinó que "Fenpaes se burla de las instituciones y de la República" y aseguró que "el Partido Colorado no enterró sus ideas".



"Ellos sí han enterrado la imagen del sindicalismo. Dan pena", agregó.



La también senadora Graciela Bianchi consideró que los integrantes de Fenapes "perdieron todos los límites éticos" y agregó: "No sigan desprestigiando a los docentes que están comprometidos con una educación laica y de calidad, que son casi todos".



Sus dichos estuvieron relacionados a la publicación realizada por Fenapes luego de que se conociera la decisión de la Corte Electoral en la noche de ayer miércoles.

Hoy Uruguay es un poco menos democrático. Prohíben usar la imagen de don José Batlle y Ordóñez, a pedido de un Partido que ha enterrado sus ideas, y sin poder realizar los descargos. Preocupante. pic.twitter.com/FEt8oCgUcq — ⭕️FeNaPES (@FenapesUruguay) June 16, 2021

En ese momento, y también a través de su cuenta de Twitter, Fenapes usó otra imagen con Batlle y Ordoñez como centro, comparándolo con la tapa de la revista francesa Charlie Hebdo: "Prohibido Battle, Sindicato irresponsable. No es tu presidente".



"Hoy Uruguay es un poco menos democrático. Prohíben usar la imagen de don José Batlle y Ordóñez, a pedido de un partido que ha enterrado sus ideas, y sin poder realizar los descargos. Preocupante", expresaron en ese momento.

La Corte Electoral instó a Fenapes y al Pit-Cnt a "evitar en la propaganda todo aquello que pueda inducir a confusión a los ciudadanos a efectos de una transparente expresión de la voluntad popular".



La resolución llegó a raíz de una denuncia que realizó el Partido Colorado contra la federación y la central sindical por el uso de la imagen del político en spots de la campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).



Frente a la denuncia, la Comisión Nacional Pro-Referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), había salido al respaldo Fenapes.



"Si el Partido al que él perteneció ha olvidado hoy su pensamiento y propuesta, nosotros no", destacaron