Sanguinetti aseguró que el caso Astesiano es un “considerable éxito mediático” del FA

El expresidente Julio María Sanguinetti consideró este viernes que el Frente Amplio tuvo un “considerable éxito mediático” con el caso del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, y que se “está lejos” de considerarse una crisis institucional.

“El llamado "caso Astesiano" ha resultado un considerable éxito mediático del Frente Amplio, que arrastró a todo el mundo a sumergirse en un absurdo debate que si no fuera porque el involucrado fue jefe de custodia del presidente, no habría salido de la página policial”, escribió el exmandatario en su columna semanal en el Correo de los Viernes.

Para el líder colorado, el caso se trata de una “banda de coimeros” que se dedicaron “desde el gobierno anterior” a facilitar pasaportes a ciudadanos rusos, y de un “delito contra la administración” que fue investigado por la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. “El propio presidente se enteró cuando se ordenaba la prisión del custodio”, apuntó.

“¿En qué país del mundo ocurre algo así, cuando un servicio subordinado a la Presidencia investiga sin comunicarlo al propio presidente? Podría haberlo hecho sin desmedro de su corrección funcional, pero la circunstancia de que el propio presidente fuera el primer gran sorprendido muestra hasta qué punto nuestro país posee una institucionalidad administrativa atenida estrictamente a las normas legales”, señaló.

Lejos se está, dijo, de estar en una crisis institucional “como disparatadamente dicen voceros frentistas”. Para Sanguinetti se está “ante lo contrario”, “ante instituciones que funcionan, pese a la generación de un peligroso clima de escándalo que intente condicionar la independencia de criterio de la fiscal actuante”.



Aunque señala que hay que respetar el trabajo de la fiscal Gabriela Fossati, se permitió decir que, “si bien ha sido oportuna en algunas necesarias aclaraciones, ha usado algo de más el famoso Twitter”.

“Este formidable instrumento de comunicación, notable para el relacionamiento de las personas, ha terminado generando una adicción, que -como todos los vicios- empieza siendo placentero y termina provocando más problemas de los que resuelve, especialmente en manos de jerarcas que no cuentan hasta 10 antes de escribir”, cuestionó.



Sanguinetti defendió la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que “reclamó seriedad” y no se introdujo en “recoger versiones antojadizas, rumores o medias verdades, para construir un microclima de alarma que felizmente empieza ya a diluirse”.

“Que hay un pecado original en la designación del Señor Astesiano, no lo niega ni el propio presidente, pero aquí no se está ante un caso de corrupción del gobierno. No confundamos las cosas. Aquí no hay ningún ministro o jerarca del gobierno, complicado en la situación irregular. Es un esquema delictivo del que ha sido parte una custodia de confianza del Presidente, defraudado abiertamente en su buena fe”, subrayó.



En el final de la columna apunta contra Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y le adjudica malas intenciones al hablar de “crisis institucional” o de la existencia de un espionaje con prácticas extorsivas contra senadores frenteamplistas.



“¿Alguien ha demostrado que efectivamente hubiera una extorsión? Ni siquiera él mismo, presunta víctima, lo han hecho. Lo que se sabe es que una supuesta empresa norteamericana, que es una fantochada, manejada por un uruguayo que ni tarjeta de crédito tiene en los EE.UU. , le mandó un mensaje al mentado Astesiano sin que concretara, por lo que se sabe hasta el momento, ningún procedimiento extorsivo. Si lo hubiera, los damnificados podrían demostrarlo y no han hecho otra cosa que victimizarse dando por sentado lo que la propia Fiscal dice que no se ha demostrado. Paralelamente, la actitud de aparente rebeldía ante la Fiscal de esos dos señores Senadores es realmente preocupante y no contribuye a aclarar lo que se ha llenado de nubarrones artificiales”, dijo.

“Todos, políticos, periodistas, funcionarios, tenemos que contribuir al buen orden republicano. Hay una Fiscal actuando, dejemos de presionarla. En una sociedad democrática, cada uno ha de cumplir su rol. No podemos llevar la politización de la justicia a los extremos a los que se la quiere arrastrar. La democracia uruguaya es otra cosa. No nos contagiemos de los malos ejemplos cercanos”, sentenció.